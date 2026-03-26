Maskierte Graffiti-Sprayer in Gmunden auf frischer Tat ertappt

Drei maskierte Jugendliche wurden beim Besprühen eines Einkaufsparks auf frischer Tat ertappt. Nach einer kurzen Flucht konnten sie von der Polizei angehalten werden. Die Verdächtigen wurden angezeigt.

Ein aufmerksamer Hinweis führte am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz in Gmunden. Gegen 15.50 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sich mehrere maskierte Personen in der Druckereistraße aufhalten. Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, bestätigte sich der Verdacht: Drei junge Männer waren gerade dabei, mehrere Wände eines Einkaufsparks mit Acryllackspray zu besprühen. Die Täter trugen dabei Sturmhauben und versuchten offenbar, unerkannt zu bleiben.

Fluchtversuch nach Polizeikontrolle

Als die Polizei einschreiten und die Identität der Verdächtigen feststellen wollte, ergriffen die drei zu Fuß die Flucht. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Nach kurzer Zeit konnten die Flüchtigen angehalten werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Graz, einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Die drei wurden vorübergehend festgenommen. Nach den Einvernahmen wurden die Jugendlichen wieder freigelassen. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt. Durch die Sprayaktion entstand Sachschaden an mehreren Wänden des Einkaufsparks.