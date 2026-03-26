Wohnen in Österreich wird immer teurer: Hier zahlst du am meisten

Nach zwei Jahren mit rückläufigen Preisen dreht der österreichische Immobilienmarkt wieder nach oben. Wohnen wird erneut teurer: 2025 stiegen die Preise für Häuser und Wohnungen im Schnitt um 2,6 Prozent.

In den Jahren 2023 und 2024 waren die Preise für Wohnimmobilien noch gesunken. Nun zeigt sich eine klare Kehrtwende. Neue Wohnungen und Häuser verteuerten sich 2025 im Schnitt um 2,9 Prozent, 5 Minuten hat berichtet. Bestehender Wohnraum wurde um 2,5 Prozent teurer, bestätigt Statistik Austria. Damit steigt der Druck auf den Wohnmarkt wieder spürbar.

Besonders Häuser deutlich teurer

Vor allem bei Häusern zeigt sich die Teuerung klar: Bestehende Häuser kosteten im Schnitt um 3,0 Prozent mehr als im Jahr davor. Regional gibt es teils starke Unterschiede. Im Burgenland (+8,7 %), in Kärnten (+6,5 %) und in der Steiermark (+5,6 %) legten die Preise besonders kräftig zu. In Wien hingegen gingen die Häuserpreise leicht zurück (−1,5 %).

Die Teuerung trifft alle: Worauf verzichtet ihr, wenn das Geld knapp wird? Essen oder Trinken außer Haus Freizeit, Kino, Sport Urlaub oder Wochenendtrips Kleidung oder Shopping Etwas anderes. Gar nichts. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hier wohnt man am teuersten

Auch Eigentumswohnungen wurden 2025 wieder teurer, wenn auch etwas moderater. Die größten Preisanstiege gab es in Tirol (+4,3 %), Oberösterreich (+3,6 %) und der Steiermark (+3,0 %). In Wien lag das Plus bei 1,8 Prozent. In Salzburg und Vorarlberg waren Wohnungen hingegen leicht günstiger als im Jahr davor. In der Bundeshauptstadt fiel die Preisentwicklung insgesamt schwächer aus als im Rest des Landes. Während andere Regionen deutliche Anstiege verzeichneten, blieb Wien bei bestehenden Wohnungen mit +1,5 Prozent am unteren Ende. Auch bei Häusern gab es hier sogar einen leichten Rückgang.

Nachfrage zieht massiv an

Parallel zur Preisentwicklung steigt auch die Nachfrage deutlich. 2025 wurden um 18,3 Prozent mehr Immobilien gekauft als im Jahr davor, der stärkste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. Besonders stark war die Nachfrage nach neuem Wohnraum, hier gab es ein Plus von fast 30 Prozent. Auch bestehende Immobilien wurden wieder häufiger gekauft (+16,2 %). Im europäischen Vergleich liegt Österreich im Durchschnitt. Die Immobilienpreise stiegen in den ersten drei Quartalen 2025 um 1,6 Prozent, gleich viel wie im Euroraum und in der EU. Länder wie die Slowakei oder Ungarn verzeichneten deutlich stärkere Anstiege, während es etwa in Luxemburg oder Finnland Rückgänge gab.

Wohnen bleibt insgesamt teuer

Nicht nur die Kaufpreise steigen. Auch die laufenden Kosten rund ums Eigenheim ziehen weiter an. Der Preisindex für selbstgenutzten Wohnraum, also inklusive Nebenkosten, Reparaturen und Versicherungen, stieg 2025 um 2,0 Prozent. Besonders die Kosten für neuen Wohnraum legten deutlich zu.