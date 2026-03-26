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/ ©Google StreetView
Bild auf 5min.at zeigt die Brennerautobahn
Beamte der Fremdenpolizei Innsbruck bewiesen bei einer Fahrzeugkontrolle im Stubaital den richtigen Riecher.
Stubaital/Tirol
26/03/2026
Haftbefehl

Interpol-Fahndung: Festnahme bei Kontrolle in Tirol

Bei einer Schwerpunktkontrolle ist am Mittwoch, dem 25. März 2026, ein international gesuchter Mann festgenommen worden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Gegen 14.50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Innsbruck Brenner FGP gemeinsam mit der PI Innsbruck Fremdenpolizei ein Fahrzeug im Bereich der Hauptmautstelle Schönberg im Stubaital. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen 36-jährigen albanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl von Interpol vorliegt. Dieser wurde von Albanien zur Verbüßung einer Haftstrafe wegen Dokumentenfälschung ausgestellt, so in einer Aussendung der Tiroler Polizei. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

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