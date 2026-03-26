Interpol-Fahndung: Festnahme bei Kontrolle in Tirol

Gegen 14.50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Innsbruck Brenner FGP gemeinsam mit der PI Innsbruck Fremdenpolizei ein Fahrzeug im Bereich der Hauptmautstelle Schönberg im Stubaital. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen 36-jährigen albanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl von Interpol vorliegt. Dieser wurde von Albanien zur Verbüßung einer Haftstrafe wegen Dokumentenfälschung ausgestellt, so in einer Aussendung der Tiroler Polizei. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.