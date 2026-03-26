Lotto-Ziehung: Tiroler verhindert Nullnummer, gewinnt 167.000 Euro

In der kommenden Lotto-Ziehung am Sonntag, 29. März 2026, geht es um einen Zwillingsjackpot. Bei Lotto hat es nämlich keine größeren Gewinner gegeben, der höchste Gewinn geht an einen Joker-Spieler.

Ein Tiroler hatte das Glück am Mittwoch, 25. März 2026, bei der Lotto-Ziehung auf seiner Seite.

Ein Tiroler hatte das Glück am Mittwoch, 25. März 2026, bei der Lotto-Ziehung auf seiner Seite.

Von einem Zwillingsjackpot spricht man dann, „wenn bei einem Spiel zwei Jackpots gleichzeitig eintreten“, heißt es nun seitens der „Österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung. Bei der Ziehung am Mittwoch, 25. März 2026, wurde nämlich weder der Sechser geknackt noch der Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Sologewinn am Sonntag im ersten Gewinnrang bringt dann etwa 1,5 Millionen Euro, das selbe beim Fünfer mit Zusatzzahl ist rund 180.000 Euro wert.

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Joker-Sechser als einziger Großgewinn bei Lotto-Ziehung am 25. März

Wie auch bei Lotto hat es auch bei LottoPlus keinen Sechser gegeben. In solchen Fällen wird der Hauptgewinn aber auf die Fünfer aufgeteilt. Heißt: Jeder der 34 Fünfer kann sich über jeweils rund 6.200 Euro freuen. Damit geht der höchste Gewinn in der Mittwochs-Runde nach Tirol. Dort wurde nämlich dank der sechs richtigen Joker-Zahlen und dem angekreuzten „Ja“ die komplette Nullnummer verhindert. Etwa 167.000 Euro bekommt der Tiroler nun. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.