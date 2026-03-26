70-Jähriger fährt auf A21 auf – dreht plötzlich um

Wie die Polizei berichtet, ist ein 70-jähriger Autofahrer Mittwochvormittag, am 25. März 2026, auf die A21 bei Mayerling (Niederösterreich) aufgefahren, hat am Ende des Beschleunigungsstreifens sein Auto aber plötzlich gewendet.

Ein 70-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) ist am Mittwoch, 25. März 2026, gegen 8.10 Uhr mit seinem Auto bei der Auffahrt Mayerling (Bezirk Baden, Niederösterreich auf die A21 aufgefahren. Am Ende des Beschleunigungstreifens hat er aber plötzlich sein Auto gewendet und ist entgegen der Fahrtrichtung weitergefahren.

Führerschein ist vorerst einmal weg

Ein zufällig vorbeifahrender Beamter der Landesverkehrsabteilung schaffte es schließlich, den frontal entgegenkommenden Lenker anzuhalten. Ein Alkotest mit dem 70-Jährigen verlief negativ. Die Polizei vermutet eine vorübergehende Desorientierung als mögliche Ursache für die Geisterfahrt. Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Der Autofahrer musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.