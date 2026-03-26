Ab 1. April: Post-Neuerung läutet optisch „neue Ära“ ein

Mit 1. April 2026 startet das neue Mobilfunk-Paket der Österreichischen Post mit dem passenden Namen "YELLLOW". Erhältlich wird es bei allen Postfilialen und -partnern sowie online sein.

„Mit YELLLOW bringen wir frischen Wind in den österreichischen Mobilfunkmarkt: einfache, leicht verständliche Angebote und echte Beratung vor Ort“, so Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG. Den österreichweiten Beratungsanspruch – immerhin würde man in allen rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern den Kunden zur Seite stehen – kombiniere man mit „dauerhaft günstigen Tarifen“, meint Oblin. Und: „Mobilfunk muss einfach, günstig und nah bei den Menschen sein.“

©Österreichische Post AG Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG: „Mobilfunk muss einfach, günstig und nah bei den Menschen sein.“

Neuer Look für Postfilialen und -mitarbeiter

Auch die Postfilialen werden mit April in einem neuen Look erscheinen, die Post schreibt in einer Aussendung von einer optisch „neuen Ära“: „Die Filialen tragen ein sichtbares YELLLOW-Branding und verfügen über eigene YELLLOW-Präsentationsbereiche.“ Die Mitarbeiter werden parallel dazu auch neu angekleidet. Statt Hemden und Blusen können sie dann aus Polos, Westen und Hoodies wählen. Die neue Dienstkleidung soll „einen noch höheren Tragekomfort ermöglichen“. Optisch passt man sich den Zustellern an und wird schwarze Grundfarben mit gelben Elementen kombinieren. Zusätzlich wird es auch eine Sonderbriefmarke zu diesem Anlass geben. Dabei wird ein über eine Österreichkarte gehaltenes Smartphone gezeigt, neben dem Logo von Post und YELLLOW wird es auch einen QR-Code mit Link auf die YELLLOW-Website geben.

©Österreichische Post AG So werden die Post-Mitarbeiter in den Filialen künftig angekleidet sein.

Mit diesen Tarifen startet der neue Post-Mobilfunk

Gestartet wird übrigens mit vier Tarifen im Netz von A1. Sollte man sich bis 30. Juni 2026 für einen der vier entscheiden, gilt dieser Fixpreis dauerhaft, ein ganzes Tarifleben lang, versichert die Post. Außerdem wird es auch zwei Internettarife mit unlimitiertem Datenvolumen geben und auch Zusatzpakete „für mehr Flexibilität“ sind geplant, wie es heißt.

Diese Tarife gibt es bei der Post ab 1. April 2026: Handytarife: YELLLOW Mobile S mit 75 GB, 1.000 Minuten und SMS, 30 Minuten in die EU, bis zu 100 Mbit/s, 5G um 9,89 Euro pro Monat

mit 75 GB, 1.000 Minuten und SMS, 30 Minuten in die EU, bis zu 100 Mbit/s, 5G um YELLLOW Mobile M mit 120 GB, 1.500 Minuten und SMS, 60 Minuten in die EU, bis zu 150 Mbit/s, 5G um 14,39 Euro pro Monat

mit 120 GB, 1.500 Minuten und SMS, 60 Minuten in die EU, bis zu 150 Mbit/s, 5G um YELLLOW Mobile L mit 200 GB, 2.000 Minuten und SMS, 120 Minuten in die EU, bis zu 200 Mbit/s, 5G um 18,89 Euro pro Monat

mit 200 GB, 2.000 Minuten und SMS, 120 Minuten in die EU, bis zu 200 Mbit/s, 5G um YELLLOW Mobile 65 Plus, exklusiv in Postfilialen und bei -partnern mit 10 GB, 2.000 Minuten und SMS, bis zu 50 Mbit/s, 4G um 8,09 Euro pro Monat Internettarife: YELLLOW Internet mit unlimitiertem Datenvolumen, bis zu 70 Mbit/s, 4G um 18,89 Euro pro Monat

mit unlimitiertem Datenvolumen, bis zu 70 Mbit/s, 4G um YELLOW Internet Speed mit unlimitiertem Datenvolumen, bis zu 120 Mbit/s, 5G um 28,79 Euro pro Monat

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 12:25 Uhr aktualisiert