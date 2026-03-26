Produktrückruf: Porridge wurde bei BILLA, INTERSPAR und ADEG verkauft

Frühstück-Fans aufgepasst: Derzeit werden zwei Arten Porridge von "Moma Foods" zurückgerufen. Wir haben nun erfragt, bei wem von den Supermarkt-Riesen die Produkte im Verkauf waren.

Weil eine Verunreinigung durch Mäuse nicht ausgeschlossen werden kann, werden aktuell zwei Porridges von „Moma Foods“ zurückgerufen. Vom Verzehr wird abgeraten, heißt es im Rückruf, bereits gekaufte Produkte kann man auch ohne Rechnung wieder zurückgeben.

Diese beiden Porridges sind vom Rückruf betroffen: Moma Almond Butter & Salted Caramel Porridge Pot 55g , EAN: 5060146372046, Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. November 2026, Charge/Batch/Lot: M531500

, EAN: 5060146372046, Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. November 2026, Charge/Batch/Lot: M531500 Moma Almond Butter & Salted Caramel Porridge Sachets 6x40g, EAN: 5060146373722, Mindesthaltbarkeitsdatum: 15. Oktober 2026, Charge/Batch/Lot: M52900

©MOMA Foods | Diese beiden Moma Foods-Produkte… ©MOMA Foods | …sind vom aktuellen Rückruf betroffen.

Produktrückruf: Porridge bei HOFER und Lidl nicht im Verkauf

Wir haben nun bei den großen Supermärkten nachgefragt, wo das Produkt überhaupt überall so im Verkauf war. Bei HOFER und Lidl Österreich erklärt man, dass man vom Rückruf nicht betroffen ist, weil man die zurückgerufenen Produkte nicht im Verkauf hatte.

BILLA, ADEG und größere Interspar-Märkte vom Produktrückruf betroffen

Bei BILLA und ADEG hat man den Warebestand der betroffenen Produkte „bereits aus dem Verkauf genommen“, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten seitens der REWE-Presseabteilung erklärt. Und: „Sollten Kund:innen das betroffene Produkt erworben haben, können sie es auch ohne Kassabon retournieren und erhalten ihr Geld zurück.“ Seitens SPAR erklärt man, dass das Produkt nur in größeren INTERSPAR-Märkten gelistet war. Sollte man es gekauft haben, kann man es allerdings auch bei SPAR und EUROSPAR zurückgeben, heißt es gegenüber 5 Minuten.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Weitere Produktrückrufe, die aktuell in Österreich bestehen

Aktuell werden übrigens auch noch andere Produkte zurückgerufen. So hat ein Lachsforellenfilet, das etwa bei SPAR im Verkauf war ein „falsches bzw. zu langes Mindesthaltbarkeitsdatum“. Alles dazu hier: SPAR ruft jetzt dieses Fisch-Produkt zurück. Bei HOFER wird aktuell ein Tiefkühlprodukt zurückgerufen. In diesem ist eine Kontamination mit STEC-Bakterien nicht ausgeschlossen, die laut AGES „Durchfall, aber auch Nierenversagen“ auslösen können. Mehr dazu hier: „Verkauf sofort gestoppt“: HOFER ruft Tiefkühlprodukt jetzt zurück.