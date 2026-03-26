1,8 Millionen Euro für KTM-Mitarbeiter: EU hilft beim Neustart

Das EU-Parlament hat eine Unterstützung in Höhe von 1,8 Millionen Euro für ehemalige KTM-Beschäftigte beschlossen. Rund 420 Personen, die ihren Job verloren haben, werden damit beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Das Geld stammt aus dem Europäischen Globalisierungsfonds und soll gezielt für Qualifizierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Geplant sind unter anderem Weiterbildungen und Umschulungen, um den Betroffenen möglichst rasch neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Ziel ist eine schnelle Rückkehr in den Arbeitsmarkt.

„Wichtige Perspektive für Betroffene“

Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE begrüßt die Entscheidung. Bundesvorsitzender Reinhold Binder spricht von einem wichtigen Signal: Die Unterstützung gebe den Betroffenen eine neue Chance. Gleichzeitig betont er die Bedeutung von Fachkräften für Österreich. Die Erfahrung der ehemaligen Beschäftigten dürfe nicht verloren gehen. Deutliche Worte findet die Gewerkschaft auch zur Ursache der Krise. Laut PRO-GE hätten Managementfehler und kurzfristiges Gewinnstreben zur schwierigen Situation geführt. Mehr als tausend Arbeitsplätze gingen verloren, ein Einschnitt für viele Familien. Besonders kritisch sieht die Gewerkschaft den Umgang mit staatlichen Förderungen. Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten, müssten auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen.