Pensionist setzt sich auf die Straße, muss jetzt 9.000 Euro zahlen

Am heutigen Donnerstag, 26. März 2026, hat der vierte Prozesstag rund um die Klimademos der "Letzten Generation" stattgefunden. Mehrere Strafen wurden ausgesprochen, darunter mit 9.000 Euro die höchste bisher.

Aktuell stehen in mehreren Verhandlungen zahlreiche „Klimakleber“ vor Gericht. Sie hatten in den letzten Jahren mehrfach mit Protesten vornehmlich auf Österreichs Straßen für Aufsehen gesorgt. Dort haben sie sich teilweise auch festgeklebt und vor allem bei Autofahrern für wenig Freude gesorgt.

Zwei Diversionen, vier Geldstrafen

Der Prozesstag am heutigen Donnerstag, 26. März 2026, endete nun jedenfalls mit zwei Diversionen zu jeweils 560 bzw. 650 euro, berichtet nun die „Letzte Generation“ in einer Aussendung. Die übrigen vier Personen, die ebenfalls vor Gericht gestanden sind, hat es etwas härter erwischt. Sie müssen Geldstrafen zwischen 850 und 9.000 Euro bezahlen. Letztere (9.000 Euro) ist die höchste Geldstrafe bisher. Sie wurde gegen einen angeklagten Pensionisten verhängt, so die Klima-Bewegung. Dem 76-Jährigen wurde übrigens Beitragstäterschaft vorgeworfen. Er (und andere) sollen eine Studentin am 20. November 2023 unterstützt haben, als sie auf der A2 in Niederösterreich protestierte. Sie sollen sich auf die Straße ge- bzw. die Hände ineinander verklebt haben.

Für Verteidiger fehlt die Verhältnismäßigkeit

Verteidiger und Rechtsanwalt Paul Kessler sieht die Urteilssprüche derweil kritisch: „Dass das Filmen eines Klimaprotests strafrechtliche Konsequenzen hat, während Fußballplatzstürmer mit Bewährung davonkommen ist keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Die Verhältnismäßigkeit fehlt und das muss offen benannt werden.“ Den nächsten und vorerst letzten Termin im Straflandesgericht Wien gibt es übrigens am 16. April 2026 um 9.30 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 14:28 Uhr aktualisiert