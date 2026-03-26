Gesicht und Oberschenkel: Wiener von Hochdruckreiniger schwer verletzt

In Schwechat wurde bereits vor einigen Tagen ein 48-jähriger Wiener von einem Industriehochdruckreiniger im Gesicht und am Oberschenkel getroffen und schwer verletzt.

Schon am Montag, 23. März 2026 gegen 15.30 Uhr, soll es zu einem schweren Arbeitsunfall in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) gekommen sein, wie die Polizei nun berichtet. Bei Reinigungsarbeiten eines Industriekessels wurde ein Industriehochdruckreiniger verwendet.

50-Jähriger bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Dieser wurde von einem 50-jährigen Wiener bedient, sein 48-jähriger Arbeitskollege aus Wien wurde vom Hochdruckreiniger im Gesicht und am Oberschenkel getroffen und schwer verletzt. Nachdem er medizinisch erstversorgt wurde, wurde er vom Rettungshubschrauber in das Landesklinikum nach Mistelbach geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt, der 50-Jährige wird außerdem bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, so die Beamten abschließend.