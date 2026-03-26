Schneewarnung bis Freitag: Wo in Österreich jetzt noch mehr kommt

Nachdem in der vergangenen Nacht eine Kaltfront durch Österreich gezogen ist, ist stellenweise auch schon einiges an Schnee gefallen. Doch es ist noch nicht vorbei, eine Schneewarnung der "GeoSphere Austria" gilt noch bis Freitag.

Kalt und weiß ist es in der Nacht auf Donnerstag, 26. März 2026, und am Donnerstag selbst vor allem im Westen Österreichs und in hohen Lagen geworden. „Besonders in Höhenlagen ab etwa 700 Meter aufwärts herrscht vorübergehend wieder tiefster Winter“, heißt es dazu etwa seitens der „Österreichischen Unwetterzentrale„. Betroffen sind aktuell vor allem die Nordalpen von Vorarlberg bis Niederösterreich.

(Orange) Schnee-Warnstufen gelten noch bis zumindest Freitagmittag

Vorbei ist es aber noch nicht, die teilweise orangen Warnungen (zweithöchste Stufe) vor Schneefall gelten seitens der „GeoSphere Austria“ größtenteils noch bis Freitagmittag bzw. stellenweise sogar bis in den späten Abend hinein. Gelb gewarnt wird dabei den gesamten Alpenhauptkamm entlang und nördlich davon. Orange leuchtet es im südlichen Niederösterreich, im Norden von Tirol, rund um den Arlberg und im Großteil Vorarlbergs.

©GeoSphere Austria | So warnt die GeoSphere Austria. ©Österreichische Unwetterzentrale | So sieht es bei der österreichischen Unwetterzentrale aus.

Wie viel Schnee im Westen Österreichs insgesamt fallen soll

Im orange von der GeoSphere Austria bewarnten Gebiet im Westen Österreichs seien im Zuge einer kräftigen Nordströmung insgesamt über den gesamten Verlauf gesehen Schneefälle is in tiefe Lagen und Neuschneemengen von 20 bis 40 Zentimetern zu erwarten – „auf den Bergen deutlich mehr“, so die Experten. Die Warnungen gelten hier bis Freitagmittag, wie Meteorologen der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten erklärt haben, soll sich das Wetter danach dann vorerst wieder etwas beruhigen.

Schnee: Was den Osten Österreichs jetzt noch so erwartet

So richtig los geht es in den nächsten Stunden, in der Nacht auf Freitag und am Freitag selbst dann auch im Osten – und das ebenfalls bis in tiefe Lagen. In den orangenen Gebieten im Süden Niederösterreichs haben kräftige Schneefälle bisher vor allem im Bergland größere Neuschneesummen gebracht. So sind in höheren Lagen ab etwa 800 Metern generell um die 30 Zentimeter zu erwarten. Aber hier kann vor allem in der Nacht auf Freitag dann auch das Flachland von Schneefällen betroffen sein, wissen die Meteorologen. Im gelben Warngebiet im Osten sind in den höchsten Lagen bis zu 15 Zentimeter zu erwarten, in tieferen Lagen fällt der Niederschlag meist als Regen und Schneeregen. Die gelbe Warnung gilt hier bis Freitag, 15 Uhr, die orange Warnung einige Stunden länger bis Freitag-Mitternacht.

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So geht es mit dem Wetter in Österreich weiter

Allgemein wird dann spätestens der Samstag, 28. März 2026, wieder deutlich freundlicher. Der Tag bringt einiges an Sonne und teilweise auch Tauwetter, wie GeoSphere Austria-Meteorologe Josef Haslhofer gegenüber 5 Minuten verraten hat. Am Sonntag wird es dann wieder unbeständiger, ehe am Montag auch wieder Neuschnee-Nachschub in Höhenlagen über 800 Meter möglich ist. Wie viel und wo genau was kommen wird, wird sich allerdings noch zeigen. Fakt ist lediglich, dass die Temperaturen zwar wärmer als aktuell aber auch in der kommenden Woche noch unter dem langjährigen Schnitt bleiben werden.