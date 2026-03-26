Drama im Mona-Lisa-Tunnel: Junge Frau (20) stirbt nach Kollision mit Lkw

Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Hallein war mit ihrem Wagen am 26. März 2026 gegen 9.40 Uhr gemeinsam mit einer 15-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land im Mona-Lisa-Tunnel stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 56-jähriger Pole seinen LKW dort in der Gegenrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Tunnel zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der PKW um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Linz befreit werden.

20-Jährige starb noch an Unfallstelle

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Der Tunnel war bis zum Abschluss der Arbeiten bis 12.50 Uhr totalgesperrt. Im Stadtgebiet kam es zu erheblichem Rückstau. Die Angehörigenverständigung erfolgte unter Beiziehung des Kriseninterventionsteams.