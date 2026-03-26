100 Mal 2.500 Euro: Staat als Lotto-Fee – so steht es um Beleg-Lotterie

Wenn der Staat zur Lotto-Fee wird und 100 Menschen jeden Monat 2.500 Euro bringt. Genau das ist der Hintergrund der Beleg-Lotterie, die im Herbst 2026 kommen sollte. Um das Thema wurde es aber ruhig. Woran es aktuell scheitert.

Eigentlich ist es ganz simpel: Jeden Monat bekommen 100 Österreicher 2.500 Euro vom Staat, zusätzlich soll es noch bis zu zwei Sonderziehungen geben, bei denen je zwei Personen 250.000 Euro bekommen. Einzig Belege hochladen muss man dafür, dann ist man auch schon im Lostopf. So soll eine staatliche Lotterie aussehen, die ursprünglich ab Oktober geplant war. Im Jänner hätte der Spaß beschlossen werden sollen, daraus wurde aber nichts. Seitdem ist es ruhig um die Beleg-Lotterie geworden. Gleichzeitig ist die Rede von weiterem Einsparbedarf. Hat der Staat das Geld für eine solche Lotterie nun überhaupt noch? Wir haben beim Finanzministerium nachgefragt.

Was hältst du von einer solchen Staats-Lotterie? Das ist eine super Idee! Das ist Steuergeldverschwendung… Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Deshalb ist eine Beleg-Lotterie geplant

Seitens des Ministeriums spricht man dabei von den „deutlichen Erleichterungen rund um den digitalen Beleg“, die es mit 1. Oktober 2026 geben wird. Dabei geht man davon aus, dass die Anzahl jener Rechnungen, die digital an die Kunden weitergegeben werden, durchaus ansteigen könnten. Um Betrug zu verhindern bzw. diesen zumindest hintanzuahlten, sei es notwendig, „die Belegmitnahme auch mit dem digitalen Beleg hochzuhalten“. Das hätte zuletzt etwa der aufgedeckte große Betrugsfall mit manipulierten Registrierkassen gezeigt. Alles dazu auch hier: Kassa-Betrug weitet sich aus: „Es regnete Selbstanzeigen“.

Beleg-Lotterie als eine der Maßnahmen

„Verschiedene Maßnahmen“ kommen laut Finanzministerium dabei in Frage, um Konsumenten zu motivieren, ihre Rechnungen auch tatsächlich entgegenzunehmen und diese zu verlangen, wenn sie nicht automatisch übergeben werden. Eine dieser Maßnahmen sei die Beleglotterie, „bei der erst nach Abklärung der offenen technischen Fragen der Zeitpunkt des Inkrafttretens abschließend geklärt werden kann“, so das Ministerium gegenüber 5 Minuten abschließend. Bezüglich weiterer Informationen hielt man sich bedeckt. Noch ist also weiter unklar, wann und ob die Beleg-Lotterie in Österreich wirklich kommen wird können.