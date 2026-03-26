Häftling (32) bei Ausgang geflüchtet: Große Fahndung läuft

Ein 32-jähriger Insasse der Justizanstalt Asten (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich ist bei einem begleiteten Ausgang geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Ein 32-jähriger Insasse der Justizanstalt Asten hat am Donnerstagvormittag, dem 26. März während eines genehmigten Ausgangs die Flucht ergriffen. Der Mann nutzte einen Aufenthalt in einem Einkaufszentrum, um sich gegen 10.45 Uhr plötzlich von seiner Begleitung zu entfernen und zu entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung läuft seither auf Hochtouren.

Polizei bittet um Hinweise

Der Flüchtige wird als mit dunkler Jacke, blauer Hose und grauen Schuhen bekleidet beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Angaben aus dem Justizressort war der 32-Jährige bereits mehrfach unter Aufsicht außerhalb der Haftanstalt unterwegs gewesen und hatte sich dabei bislang an alle Auflagen gehalten. Die Umstände des Vorfalls werden nun von der zuständigen Generaldirektion überprüft.