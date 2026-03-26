Feuer in Justizanstalt: Insassen bekämpften Brand

Heute früh brach bei den Werkstätten des Innsbrucker Gefängnisses plötzlich ein Brand aus. Zwei Insassen versuchten das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Am heutigen Donnerstag brach in der Justizanstalt Innsbruck ein Feuer nahe der Werkstätten aus.

Am heutigen Donnerstag brach in der Justizanstalt Innsbruck ein Feuer nahe der Werkstätten aus.

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 7.50 Uhr im Bereich der Werkstätten der Justizanstalt Innsbruck zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Restmüllcontainer. Zwei Insassen, ein 36-jähriger Österreicher und ein 36-jähriger Türke, griffen sich einen Gartenschlauch und begannen sofort mit der Brandbekämpfung.

Betriebsfeuerwehr konnte Feuer löschen

Die Betriebsfeuerwehr der Justizanstalt konnte das Feuer schließlich mittels Schaumfeuerlöscher löschen und die Räumlichkeiten belüften, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Tirol. Der Österreicher erlitt bei den Löschversuchen eine leichte Brandverletzung am Kopf. Der Türke wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Herbeiführung des Brandes wird ausgeschlossen

Nachdem sich der Verdacht nicht bestätigte, wurde der Mann wieder in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes kann bisherigen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden, wird abschließend mitgeteilt.