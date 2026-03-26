Billiger Strom ab April: 70.000 Österreicher müssen jetzt handeln

Ab 1. April gibt es für einkommensschwache Haushalte einen neuen Stromtarif. Dafür müssen allerdings noch Zehntausende aktiv werden, um diesen ab dann auch wirklich zu bekommen. Wir haben die aktuellsten Zahlen und Fakten.

Mit 1. April 2026 gibt es in Österreich einen Strom-Sozialtarif. Betroffene Haushalte (jene, die vom ORF-Beitrag befreit sind) müssen ab dann nur sechs Cent pro Kilowattstunde zahlen – für einen Verbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden. Die zentrale Schnittstelle zwischen Bürgern und Lieferanten ist dabei eine Altbekannte: Die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS). Gegenüber 5 Minuten hat man kürzlich schon exklusiv erklärt, wie der Prozess genau funktioniert. Mehr dazu hier: Strom-Brief eingetrudelt: 100.000 Österreicher müssen jetzt aktiv werden.

Was man tun muss, wenn man den Sozialtarif ab April haben will

Insgesamt fast 300.000 Briefe hat die OBS in den vergangenen Wochen dabei an jene bereits angesprochenen, einkommensschwachen Haushalte ausgeschickt. In knapp 100.000 der Briefe war die Aufforderung, aktiv zu werden. Betroffene Haushalte mussten der OBS nämlich noch ihre Zählpunktnummer (Strom) bekanntgeben. Wie der Brief zeigt – eine 5 Minuten-Leserin hat diesen der Redaktion zukommen lassen -, muss man die Nummer bis 31. März 2026 mittels beigelegtem Formular bekanntgeben, will man bereits ab April vom Sozialtarif für Strom profitieren. Etwa 30.000 haben das auch schon gemacht, heißt es nun seitens des OBS auf Nachfrage von 5 Minuten. Die übrigen 70.000 müssen jetzt schnell sein.

Wo finde ich die Zählpunktnummer? Die Zählpunktnummer findet man entweder direkt auf der Strom-Rechnung, am Strom-Vertrag oder im Service-Portal des Strom-Lieferanten online. Sie beginnt mit „AT“ und hat 33 Stellen.

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„Retouren-Brief sollte bis 31. März bei der OBS eingelangt sein“

Denn: „Der Retouren-Brief sollte bis 31. März bei der OBS eingelangt sein.“ Und: „Langen die ausgefüllten Zählpunkt-Erfassungsformulare noch in den ersten April-Tagen bei der OBS ein, wird selbstverständlich alles daran gesetzt auch diese Daten so rasch zu verarbeiten, dass der Sozialtarif noch im April zur Anwendung kommt.“ Man müsse allerdings berücksichtigen, dass die Aktivierung des Tarifs bei den jeweiligen Lieferanten gerade in der Einführungsphase durchaus auch einige Wochen in Anspruch nehmen könne. Außerdem gilt der Sozialtarif grundsätzlich erst im Folgemonat der Übermittlung des Anspruchs durch die OBS an den Strom-Lieferanten. Trudelt die Retoure erst deutlich nach der im Schreiben angeführten Frist bei der OBS ein, gilt der Sozialtarif möglicherweise noch nicht für April.

„Bei der Rücksendung sollte der Postweg mit einberechnet werden. Die OBS empfiehlt, den Antwortbrief rasch retour zu senden. Es besteht auch die Möglichkeit das ausgefüllte und unterschriebene Formular direkt auf unserer Homepage hochzuladen bzw. per Mail an die OBS zu senden“, erklärt man exklusiv gegenüber 5 Minuten.

Wie man die Strom-Zählpunktnummer noch übermitteln kann

Sollte man also auf Nummer sicher gehen und das Formular auf jeden Fall noch vor April bei der OBS wissen wollen, kann man das ganze eben auch online auf der OBS-Homepage hier hochladen oder per E-Mail an service@obs.at übermitteln. Mit Stand 25. März 2026 seien eben wie schon erwähnt rund 30.000 Rückmeldungen bei der OBS eingetroffen. „Die Tendenz ist stark steigend“, weiß man abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 23:03 Uhr aktualisiert