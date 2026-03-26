Pensionistin (92) tot in Wohnung gefunden

Zu einem tragischen Unfall kam es in Braunau in Oberösterreich. Eine 92-Jährige starb nach Brand im eigenen Haus. Ursache war offenbar Rauchgasvergiftung durch einen missglückten Heizversuch.

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Braunau wollte am 26. März 2026 kurz vor 8 Uhr nach einer 92-jährigen Bekannten sehen. Als sie zum Haus der Pensionistin kam, bemerkte die 48-Jährige einen Brandgeruch. Als sie das Haus betrat, fand sie die 92-Jährige in der Küche liegend vor und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Für 92-Jährige kam jede Hilfe zu spät

Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei den Ersterhebungen durch das Landeskriminalamt gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle wurde festgestellt, dass die 92-Jährige am Vorabend versuchte, den Küchenofen zu beheizen. Dabei dürfte es zu einem Unfall gekommen und ein Teil der Einrichtung in Brand geraten sein. Die gestürzte Frau war den starken Rauchgasen ausgesetzt und dürfte aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben sein. Es gibt keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.