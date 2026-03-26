Zeitumstellung am Sonntag: Warum immer noch an der Uhr gedreht wird

Am kommenden Sonntag, 29. März 2026, wird wieder einmal an der Uhr gedreht, die Sommerzeit steht an. Heißt: Der Sonntag wird eine Stunde kürzer sein. Warum aber drehen wir immer noch an der Uhr?

Schon seit Jahren gibt es die Diskussion, die auch zwei Mal im Jahr wiederkehrt: Sollte in der Europäischen Union (EU) einfach eine der beiden Zeiten – also entweder die Sommer- oder die Winterzeit – beibehalten werden? Die Diskussion bleibt auch wenige Tage vor der Umstellung zur Sommerzeit am kommenden Sonntag, 29. März 2026, nicht aus. Eines ist jedenfalls sicher: Diesen Sonntag wird in jedem Fall noch einmal an der Uhr gedreht. Konkret wird es die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht nicht geben, die Zeit wird um 2 Uhr nämlich um eben diese eine Stunde vorgestellt.

Zeitumstellung ist in Österreich sehr umstritten

Dabei ist dieses Vorgehen extremst umstritten, wie nun eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts „market“ herausgefunden hat. Nicht weniger als 80 Prozent der Befragten hierzulande lehnen die Zeitumstellung ab, immerhin 54 Prozent wollen eine dauerhafte Sommerzeit. Zur Information: Die „richtige“ Zeit wäre die Winterzeit. Als Grund dafür nannten 43 der Befragten die Möglichkeit, am Abend länger im Hellen draußen sein zu können.

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Warum gibt es die Zeitumstellung jetzt aber wirklich noch?

Dass es die Zeitumstellung immer noch gibt, liegt vor allem daran, dass sich die EU-Länder nicht einig sind. Einerseits gibt es Uneinigkeit darüber, welche Zeit abgeschafft werden soll – also wird die Sommerzeit oder doch die „Normalzeit“ (Winterzeit) bleiben? Zusätzlich gibt es auch EU-Länder, die nicht unbedingt Fans einer Abschaffung sind. Und dass es einen Fleckerlteppich an unterschiedlichen Zeitzonen innerhalb der EU gibt, will man tunlichst vermeiden.

Die Geschichte der Zeitumstellung in Österreich

Schaut man sich die Geschichte der Zeitumstellung an, kann man übrigens schnell erkennen: So üblich ist es eigentlich gar nicht, dass an der Uhr gedreht wird. In Österreich wurde die Sommerzeit etwa aus wirtschaftlichen Gründen erstmalig 1916 bis 1920 eingeführt und galt dann wieder von 1940 bis 1948. Erst in Abstimmung mit anderen europäischen Staaten wurde sie dann 1980 wieder eingeführt und seit dem EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 gilt die Sommerzeit in Übereinstimmung mit verbindlichen Festlegungen der EU.