Freitag in Österreich: „Im Osten regnet oder schneit es intensiv“

Laut der "GeoSphere Austria" wird der Freitag neuerlich wolkenverhangen und sehr niederschlagsreich. Dabei kann es auch im Osten des Landes weit herunterschneien, wissen die Meteorologen.

Nachdem bereits der Donnerstag, 26. März 2026, in Österreich wolkenverhangen und teils auch niederschlags- und schneereich war, dominieren auch am Freitag, 27. März 2026, wieder die Wolken. Dabei ist am Vormittag noch recht verbreitet mit Niederschlag zu rechnen, trocken bleibt es wohl nur ganz im Süden und im Nordwesten. „Im Osten regnet oder schneit es intensiv“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria„.

Niederschlag klingt im Osten erst in der Nacht ab

Während im Westen im Tagesverlauf die Niederschläge langsam abklingen und zeitweise sogar die Sonne wieder durch die Wolkendecke bricht, ist im Osten weiterhin oft mit anhaltendem und kräftigem Niederschlag zu rechnen, der erst in der Nacht allmählich abklingen dürfte. „Die Schneefallgrenze liegt zunächst oft in tiefen Lagen und steigt im Tagesverlauf auf etwa 400 bis 800 Meter Seehöhe an“, so die Experten. Der Wind wird mäßig bis lebhaft wehen, vor allem im Süden und Südosten kann er auch stark bis stürmisch sein. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus vier Grad, die Höchstwerte steigen auf zwei bis sieben Grad hinauf.