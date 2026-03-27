„Geldkoffer in die Ukraine“: NEOS-Chefin Meinl-Reisinger klagt die FPÖ

Der Schlagabtausch zwischen Neos und FPÖ erreicht eine neue Eskalationsstufe: Beate Meinl-Reisinger hat rechtliche Schritte gegen die FPÖ eingeleitet. Hintergrund sind Aussagen über angebliche Bargeldtransporte in die Ukraine.

Außenministerin und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat beim Handelsgericht eine Klage wegen Rufschädigung eingebracht. Zusätzlich wurde bereits ein Antrag nach dem Mediengesetz gestellt. Die Vorwürfe richten sich gegen Inhalte, die auf der Website und über Online-Kanäle der FPÖ verbreitet wurden. Darin wurde behauptet, Regierungsmitglieder würden „Geldkoffer mit Bargeld“ in die Ukraine bringen, „um österreichische Steuergelder in bar zu übergeben.“

Deutliche Kritik an Aussagen

Meinl-Reisinger weist diese Darstellungen klar zurück. Sie spricht von falschen Behauptungen und wirft der FPÖ vor, gezielt mit Unwahrheiten zu arbeiten, berichten mehrere Medien. Solche Aussagen dürften nicht ohne Konsequenzen bleiben, betont die Ministerin. Gleichzeitig stellt sie klar: Österreichische Unterstützungsleistungen für die Ukraine würden ausschließlich über offizielle und kontrollierte Kanäle abgewickelt. Dazu zählen etwa staatliche Einrichtungen, die strengen rechtlichen Vorgaben und parlamentarischer Kontrolle unterliegen. Bargeldtransporte seien kein Bestandteil dieser Abläufe.