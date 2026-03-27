20 schwere Mängel und Drogenlenker: Polizei stoppt gefährliche Fahrt

Was Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Niederösterreich entdeckten, sorgt für Kopfschütteln: Ein Transporter wies massive technische Mängel auf und war teilweise mit improvisierten Konstruktionen unterwegs.

Unterhalb des Motors war ein handelsüblicher Wagenheber angeschweißt worden, offenbar, um den Keilriemen zu spannen.

Unterhalb des Motors war ein handelsüblicher Wagenheber angeschweißt worden, offenbar, um den Keilriemen zu spannen.

Im Zuge eines Verkehrsschwerpunkts wurde das Fahrzeug am Donnerstagvormittag genauer unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit Technikern des Landes Niederösterreich überprüften Beamte den Transporter mit einem mobilen Prüfzug. Das Ergebnis ist alarmierend: Insgesamt 20 schwere Mängel wurden festgestellt, in vier Fällen bestand sogar akute Gefahr.

Absurde Konstruktion im Motorraum

Besonders auffällig war eine improvisierte Lösung im Frontbereich des Fahrzeugs. Unterhalb des Motors war ein handelsüblicher Wagenheber angeschweißt worden, offenbar, um den Keilriemen zu spannen. Auch die Lichtmaschine selbst war nicht ordnungsgemäß befestigt, sondern lediglich mit Gurten fixiert. Aufgrund der gravierenden Mängel wurde das Fahrzeug umgehend aus dem Verkehr gezogen. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden vor Ort abgenommen.

Lenker unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle des 44-jährigen Lenkers ergaben sich zudem Hinweise auf eine Beeinträchtigung. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit. Auch der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Mann wird nun bei der zuständigen Behörde angezeigt.