74 Zentimeter Neuschnee: Hier ist es in Österreich jetzt tief winterlich

Nach den starken Schneefällen und Niederschlägen der vergangenen eineinhalb Tage zeigt sich das Land stellenweise wieder tief winterlich. Bis zu 74 Zentimeter Neuschnee wurden dabei etwa bisher gemessen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Kaltfront durch Österreich gezogen, was folgte war neben einem Temperaturabsturz um zehn bis 15 Grad auch jede Menge Niederschlag. Dieser ist bis in tiefe Lagen stellenweise als Schnee gefallen, gerade in höheren Lagen sind so auch einige Zentimeter Neuschnee zusammengekommen. Wir haben hier jetzt einige Top-Werte für euch.

Wo am meisten Neuschnee gefallen ist

Über besonders viel Neuschnee darf sich vor allem die Region rund um den Arlberg freuen. So liegen in Warth am Arlberg (Vorarlberg) nun etwa 74 Zentimeter in Langen am Arlberg waren es 39 Zentimeter. In Seefeld (Tirol) sind 43 Zentimeter gefallen, weiß man seitens der „Österreichischen Unwetterzentrale“ in einem Facebook-Posting.

Auch weiter im Osten Österreichs einiges an Neuschnee

Doch auch weiter im Osten Österreichs hat es durchaus kräftiger geschneit. So findet sich Saalbach (Salzburg) aktuell unter einer 30 Zentimeter dicken Schneedecke wieder, in Ramsau am Dachstein (Steiermark) werden 42 Zentimeter gemessen und in Kernhof im Süden Niederösterreichs waren es bisher immerhin 39 Zentimeter. auch das Land Niederösterreich schreibt nun in einer Aussendung von matschigen und Schneefahrbahnen oberhalb von etwa 500 Metern. So habe es im Mostviertel bis zu 30, im Industrieviertel bis zu 15 Zentimeter geschneit. In einer Karte zeigen die Meteorologen der „Österreichischen Unwetterzentrale“ nun übrigens auch, wo wie viel gefallen ist, geschneit hat es dabei vor allem rund um und nördlich des Alpenhauptkammes.

©UBIMET Auf dieser Karte sieht man, wie viel Schnee in 24 Stunden in Österreich gefallen ist, im Osten geht es am heutigen Freitag auch noch weiter.

Im Osten kann es noch einige Stunden lang kräftig weiter schneien

Während der starke Schneefall in den Nordalpen nun langsam wieder nachlässt, kann es vom Mariazellerland bis in die Bucklige Welt hinein im Osten Österreichs in den kommenden Stunden weiterhin noch kräftig weiter schneien, so die Experten. Alles dazu unter anderem auch hier: Schneewarnung bis Freitag: Wo in Österreich jetzt noch mehr kommt.