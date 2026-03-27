Jetzt fix: Bei diesem Unterrichtsfach wird gekürzt

Die Regierung hat sich auf eine Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Betroffen davon ist vor allem das Fach Latein.

Die Reform wird aber noch mehr als ein Jahr auf sich warten lassen. Ab dem Schuljahr 2027/28 gibt es demnach nämlich mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie auch zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei sollen Schulen künftig autonom entscheiden dürfen, ob sie Medienkompetenz direkt als eigenes Fach unterrichten oder ob das ganze in Form eines Fächerbündels geschehen soll. Sicher sei aber: „Die Gesamtstundenzahl wird nicht erhöht, Schulen können neue Inhalte flexibel selbst integrieren“, so Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll im Rahmen einer Pressekonferenz.

©BKA / Christopher Dunker Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll: „Gesamtstundenzahl wird nicht erhöht.“

Gesamtstundenanzahl darf sich durch neues Fach nicht ändern

Diese Reform geht daher zu Ungunsten von Latein. Um die Gesamtstundenzahl eben nicht zu erhöhen, werden hier in der AHS-Oberstufe nämlich zwei der aktuell noch zwölf Stunden gekürzt. Immerhin: Bisher war immer die Rede von vier Stunden, die wegfallen sollten. Der Grund für die Lehrplanänderung würde auch im Umgang mit Social Media liegen. Dieser müsse nämlich gelernt sein, meint nun auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Dazu wird von der Regierung auch an einem Social Media-Verbot gearbeitet, das fix kommen wird, wie jetzt klar ist. Alles dazu auch hier: Social Media-Verbot ist fix: Was jetzt genau kommen soll.

Weniger Latein, mehr KI: Was haltet ihr von den neuen Lehrplan-Plänen? Gute Idee – Digitalisierung ist wichtiger als Latein. Teilweise sinnvoll – KI ja, aber zusätzlich. Schlechte Idee – klassische Bildung darf nicht verloren gehen. Ich bin noch unentschlossen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was man den Schülern in dem neuen Fach beibringen möchte

Die heutige Zeit könne man jedenfalls nicht mit jener von vor 15 Jahren vergleichen, weiß Wiederkehr. Deshalb müsse sich diese veränderte Welt auch in den Klassenzimmern abbilden. Im Fach Medien und Demokratie sollen Medien kritisch analysiert und Medienprojekte etwa auch selbst gestaltet werden. Damit möchte man Kritikfähigkeit lehren und demokratische Teilhabe ermöglichen und stärken. Im Regelfall solle das als eigenes Fach eingeführt werden, die Schulen können es aber auch autonom in ein Fächerbündel integrieren. „Was wir sicherstellen werden ist, dass alle Schüler diese Themen durchnehmen“, versichert der Bildungsminister.

©BKA / Andy Wenzel Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Was wir sicherstellen werden ist, dass alle Schüler diese Themen durchnehmen.“

Was mit der zweiten lebenden Fremdsprache im Realgymnasium geschieht

Auch in anderen Schulstufen außerhalb der AHS werde man diese Kompetenzen verstärken. Auf die Frage hin, was mit der zweiten lebenden Fremdsprache geschieht, meint Wiederkehr noch: „Im Realgymnasium, wenn Latein nicht gewählt wird, wird die zweite lebende Fremdsprache um zwei Stunden gekürzt.“ Aber auch hier würde man den Schulen wieder autonome Möglichkeiten zubilligen, das umzusetzen und andere Wege zu beschreiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 11:13 Uhr aktualisiert