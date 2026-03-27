Jetzt fix: Bei diesem Unterrichtsfach wird gekürzt
Die Regierung hat sich auf eine Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Betroffen davon ist vor allem das Fach Latein.
Die Reform wird aber noch mehr als ein Jahr auf sich warten lassen. Ab dem Schuljahr 2027/28 gibt es demnach nämlich mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie auch zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei sollen Schulen künftig autonom entscheiden dürfen, ob sie Medienkompetenz direkt als eigenes Fach unterrichten oder ob das ganze in Form eines Fächerbündels geschehen soll. Sicher sei aber: „Die Gesamtstundenzahl wird nicht erhöht, Schulen können neue Inhalte flexibel selbst integrieren“, so Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll im Rahmen einer Pressekonferenz.
Gesamtstundenanzahl darf sich durch neues Fach nicht ändern
Diese Reform geht daher zu Ungunsten von Latein. Um die Gesamtstundenzahl eben nicht zu erhöhen, werden hier in der AHS-Oberstufe nämlich zwei der aktuell noch zwölf Stunden gekürzt. Immerhin: Bisher war immer die Rede von vier Stunden, die wegfallen sollten. Der Grund für die Lehrplanänderung würde auch im Umgang mit Social Media liegen. Dieser müsse nämlich gelernt sein, meint nun auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Dazu wird von der Regierung auch an einem Social Media-Verbot gearbeitet, das fix kommen wird, wie jetzt klar ist. Alles dazu auch hier: Social Media-Verbot ist fix: Was jetzt genau kommen soll.
Weniger Latein, mehr KI: Was haltet ihr von den neuen Lehrplan-Plänen?
Was man den Schülern in dem neuen Fach beibringen möchte
Die heutige Zeit könne man jedenfalls nicht mit jener von vor 15 Jahren vergleichen, weiß Wiederkehr. Deshalb müsse sich diese veränderte Welt auch in den Klassenzimmern abbilden. Im Fach Medien und Demokratie sollen Medien kritisch analysiert und Medienprojekte etwa auch selbst gestaltet werden. Damit möchte man Kritikfähigkeit lehren und demokratische Teilhabe ermöglichen und stärken. Im Regelfall solle das als eigenes Fach eingeführt werden, die Schulen können es aber auch autonom in ein Fächerbündel integrieren. „Was wir sicherstellen werden ist, dass alle Schüler diese Themen durchnehmen“, versichert der Bildungsminister.
Was mit der zweiten lebenden Fremdsprache im Realgymnasium geschieht
Auch in anderen Schulstufen außerhalb der AHS werde man diese Kompetenzen verstärken. Auf die Frage hin, was mit der zweiten lebenden Fremdsprache geschieht, meint Wiederkehr noch: „Im Realgymnasium, wenn Latein nicht gewählt wird, wird die zweite lebende Fremdsprache um zwei Stunden gekürzt.“ Aber auch hier würde man den Schulen wieder autonome Möglichkeiten zubilligen, das umzusetzen und andere Wege zu beschreiten.