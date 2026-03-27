In Insolvenz geschlittert: Vorarlberger Firma zieht Reißleine

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun berichten, wurde über das Vermögen eines Versicherungsmaklers und einer Vermögensberatung ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Unternehmen, die „Union Select Versicherungsmakler und Vermögensberatung GmbH“ hat ihren Sitz in Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg), der Antrag auf Eröffnung erfolgte laut KSV1870 und AKV von der Schuldnerin selbst. Bei der Firma handelt es sich wenig überraschend um ein Unternehmen, das Versicherungen vermittelt und die Vermögensberatung ausübt. Ob Dienstnehmer von der Pleite betroffen sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Deshalb ist das Unternehmen jetzt pleite

Das Abgleiten in die Insolvenz wird seitens der Schuldnerin auf „Verfehlungen des ehemaligen Gesellschaftergeschäftsführers und den daraus resultierenden Problemen“ zurückgeführt, so AKV und KSV1870. Die aktuelle Geschäftsführerin hat laut Antrag auch schon ihren Rücktritt erklärt, eine positive Fortbestehungsprognose bestehe nicht. Über nennenswertes Vermögen verfügt die Schuldnerin nicht, dagegen stehen Gesamtforderungen von derzeit zwölf Gläubigern in Höhe von rund 104.000 Euro. Wie es weiter geht, wird nun zu klären sein, laut KSV1870 sei eine Unternehmensfortführung allerdings nicht geplant.