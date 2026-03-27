„Viel zu jung“: Frauenfußball trauert um verunglückte Spielerin (20)

Nach dem schweren Unfall im Mona-Lisa-Tunnel ist die Trauer groß. Die 20-Jährige, die bei der Frontalkollision mit einem Lkw ums Leben kam, war nicht nur eine junge Frau mit Zukunft, sie war auch eine talentierte Fußballerin.

Der Unfall ereignete sich am 26. März gegen 9.40 Uhr im Mona-Lisa-Tunnel in Linz. Alexandra Wimmer war gemeinsam mit einer 15-jährigen Beifahrerin stadteinwärts unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Die Wucht des Aufpralls war enorm. Das Auto kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 20-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie, doch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden, 5 Minuten hat berichtet.

Verein in tiefer Trauer

Kurz darauf verbreitete sich die Nachricht im Verein und löste große Bestürzung aus. „Wir sind sprachlos und tief erschüttert. Du warst viel zu jung und hattest noch so viel vor dir“, heißt es in einem emotionalen Statement der SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen. Die Worte spiegeln wider, was viele empfinden: Fassungslosigkeit über den plötzlichen Verlust eines jungen Menschen, der mitten im Leben stand.

Große Hoffnung im Frauenfußball

Alexandra Wimmer galt als vielversprechende Spielerin. Sie stand zuletzt für die Akademie Oberösterreich in der Future League auf dem Platz und war Teil einer Generation, die den Frauenfußball in Österreich weiter prägen sollte. Noch wenige Tage vor der Tragödie war sie im Einsatz, engagiert, voller Energie, mit Blick nach vorne. Für ihre Mitspielerinnen war sie weit mehr als nur eine Teamkollegin. „Du warst nicht nur eine Mitspielerin, sondern auch ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Vereins“, schreibt der Klub.

Erinnerungen an einen besonderen Menschen

Besonders bleiben ihre Persönlichkeit und ihre Ausstrahlung in Erinnerung. „Dein Lachen, deine Energie und die Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften, werden für immer bleiben.“ Es sind Worte, die zeigen, wie sehr Alexandra Wimmer geschätzt wurde, auf dem Platz und darüber hinaus. Die Gedanken sind nun bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. „Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sehr du fehlen wirst. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und allen Angehörigen in dieser schweren Zeit.“ Ein Verlust, der nicht nur den Verein, sondern viele Menschen tief trifft. Auch die Schule, die Alexandra besucht hat, trauert. „Unsere Anteilnahme und Gedanken sind bei Ihren Liebsten und Angehörigen“. Austria Wien spricht seine Trauer aus und wird im Rahmen der 18. Runde des Admiral Frauen Bundesliga in Linz mit Trauerflor auflaufen.