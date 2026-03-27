Auto-Rückruf: Hunderte Österreicher sollten jetzt „umgehend“ handeln

Ein Rückruf bei den ID.-Baureihen bei VW und bei Cupra Born betrifft auch hunderte Österreicher. Immerhin sind hierzulande nicht weniger als 3.100 Fahrzeuge betroffen, wie man gegenüber 5 Minuten erklärt. Was jetzt zu tun ist.

Mehrere Autos von VW und vom Cupra Born werden weltweit zurückgerufen, in Österreich sind über 3.000 Autos betroffen.

Mehrere Autos von VW und vom Cupra Born werden weltweit zurückgerufen, in Österreich sind über 3.000 Autos betroffen.

Beim Volkswagen-Konzern müssen dieser Tage Fahrzeuge zurückgerufen werden. Konkret geht es um 74.000 Fahrzeuge der ID.-Baureihe und noch weitere 17.000 der Marke Cupra weltweit. Während in Deutschland 22.000 Autos betroffen sind, sind es in Österreich immerhin noch 1.700 VW und 1.400 Cupra Born, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten nun erklärt. Betroffen sind VW-Fahrzeuge (genaue Modelle in der folgenden Infobox) aus dem Produktionszeitraum 24. Juni 2023 bis 23. August 2024. Zusätzlich werden eben auch Cupra Born aus den Modelljahren 2022 bis 2024 zurückgerufen.

Diese Fahrzeuge sind vom Rückruf betroffen: VW ID.3

VW ID.4

VW ID.5

VW ID. Buzz

betroffener Produktionszeitraum für VW: 24. Juni 2023 bis 23. August 2024

Cupra Born aus den Modelljahren 2022 bis 2024

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Warum jetzt mehrere VW-Modelle zurückgerufen werden

Der Grund für den Rückruf liegt in einem der Module in der Hochvoltbatterie der Fahrzeuge. Dieses entspricht „möglicherweise nicht in allen Fällen vollständig unseren technischen Spezifikationen“, so ein weiterer Sprecher des VW-Konzerns. In der Folge kann es zu einem Rückgang der elektrischen Reichweite oder zum Aufleuchten einer gelben Warnanzeige im Fahrzeug kommen. Generell benennen kann man das eventuelle Ausmaß des Reichweitenrückgangs zwar nicht, in Einzelfällen ist es aber „durchaus spürbar“. In sehr seltenen Fällen ist dann auch eine thermische Überlastung innerhalb eines Batteriemoduls möglich, die „im Extremfall“ zu einem Brandereignis führen könnte. Personenschäden hat es in diesem Zusammenhang jedenfalls noch nicht gegeben.

Was jetzt für betroffene Autofahrer zu tun ist

Die betroffenen Fahrzeuge sollen nun eben überprüft werden, „um mögliche Risiken auszuschließen“, heißt es gegenüber 5 Minuten weiter. In einem VW-Servicebetrieb wird dazu zunächst ein Software-Update durchgeführt. Mit diesem analysiert man den Zustand der einzelnen Batteriemodule detailliert. Sollte ein Modul auffällig sein, wird dieses vorsorglich ersetzt. „Für Kundinnen und Kunden entstehen keine Kosten“, versichert man weiter. Ist man betroffen, sollte man aber in jedem Fall „umgehend“ einen VW-Servicebetrieb zur Abstimmung der Vorgehensweise und Termine kontaktieren.

Was passiert, wenn man einen Auto-Rückruf ignoriert?

Autos werden übrigens – vollkommen markenunabhängig – regelmäßig auch in Österreich zurückgerufen. Wir haben kürzlich beim zuständigen Ministerium nachgefragt, was eigentlich passiert, wenn man hierzulande einen solchen Rückruf ignoriert. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen: Info, Mahnung, Zulassung weg: Auto-Rückruf in Österreich – was passiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert