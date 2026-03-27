Drogenlenker täuscht Polizei: „Urinprobe“ entpuppt sich als Speichel

Gegen 23 Uhr führten Polizisten in Lambach Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei fiel ein 21-Jähriger durch eindeutige Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung auf.

Gegen 23 Uhr führten Polizisten in Lambach Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei fiel ein 21-jähriger Mann durch eindeutige Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Auf Nachfrage gab der Lenker zu, bereits am Vortag einen Joint geraucht zu haben.

Täuschungsversuch fliegt auf

Im Zuge der Kontrolle erklärte sich der Mann bereit, einen freiwilligen Urintest durchzuführen. Doch schnell kamen Zweifel auf: Die abgegebene Flüssigkeit wirkte ungewöhnlich. Die Beamten erkannten, dass es sich nicht um Urin handelte. Kurz darauf gestand der 21-Jährige den Täuschungsversuch, die Probe bestand tatsächlich aus Speichel. Der Mann wurde daraufhin einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser stellte eine klare Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen. Den Lenker erwarten nun mehrere Anzeigen.