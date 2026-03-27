19 Eurofighter-Alarmstarts: „Soldaten leisten unverzichtbaren Dienst“

Im Die Sicherheit und Kontrolle im österreichischen Luftraum zu gewährleisten, wurde das Bundesheer im Vorjahr nicht weniger als 55 Mal aktiv. Dabei hat es auch 19 Alarmstarts gegeben, bei denen Militärflugzeuge sofort aufgestiegen sind, um mögliche Luftraumverletzungen oder andere sicherheitsrelevante Vorfälle zu überprüfen, heißt es nun seitens des Bundesheers. Bereits im Jänner hat es dabei zwei Alarmstarts gegeben aufgrund vermuteter Luftraumverletzungen sowie einen weiteren infolge einer Wettererscheinung.

Verteidigungsministerin Tanner: „Bundesheer ist einsatzbereit“

„Im Jahr 2025 zeigten unsere Soldatinnen und Soldaten erneut, dass das Bundesheer einsatzbereit und in der Lage ist, seine Aufgaben im Bereich der Luftraumüberwachung vollumfänglich zu erfüllen“, weiß Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Tagtäglich würden die Soldaten einen „unverzichtbaren Dienst“ leisten, um den Luftraum zu sichern.

©Parlamentsdirektion /​ Ulrike Wieser Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Soldatinnen und Soldaten zeigten, dass das Bundesheer einsatzbereit ist.“

36 Überflüge ausländischer Militärluftfahrzeuge abgewiesen

Im Vorjahr hat es übrigens 5.127 Überflüge ausländischer Militärluftfahrzeuge über österreichisches Staatsgebiet gegeben, die meisten davon waren im April (573 Überflüge). Jeder einzelne wird dabei geprüft, beurteilt und genehmigt oder abgelehnt. 36 Überflüge ausländischer Militärluftfahrzeuge konnten schon im Vorfeld oder eben noch vor Einflug in den Luftraum abgewiesen werden, weiß man abschließend.