In Insolvenz geschlittert: Welser Unternehmen vor dem Aus

Ein weiteres Unternehmen ist von der aktuellen Wirtschaftslage betroffen: Über die JustLaser GmbH wurde am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist im Handel und Service von Lasermaschinen tätig.

Das Konkursverfahren wurde auf Eigenantrag eröffnet. Ein Sanierungsplan ist nicht vorgesehen, stattdessen soll das Unternehmen im Zuge des Verfahrens abgewickelt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Welser Rechtsanwalt Christian Aitzetmüller bestellt. Von der Insolvenz sind insgesamt 11 Dienstnehmer betroffen. Für sie bedeutet die Entwicklung eine ungewisse Zukunft. Auch rund 75 Gläubiger sind von der Pleite betroffen.

Millionen-Schulden und schwierige Lage

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro. Ein großer Teil davon entfällt auf ein Darlehen, zusätzlich bestehen offene Forderungen von Lieferanten. Auf der anderen Seite stehen Vermögenswerte wie ein Lagerbestand im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sowie Anlagevermögen von etwa 175.000 Euro. Als Hauptgründe für die Insolvenz nennt das Unternehmen die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre. Die Auswirkungen von Pandemie, Energiekrise, Inflation sowie internationale Konflikte hätten die Geschäftsentwicklung massiv belastet. Besonders in den Jahren 2024 und 2025 sei es zu einem deutlichen Rückgang bei den Aufträgen gekommen. Die erhoffte wirtschaftliche Erholung blieb aus.

Neues Konzept konnte nicht greifen

Geplant war ursprünglich eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells, weg von eigener Produktion hin zu Partnerschaften im OEM-Bereich. Doch unter den schwierigen Marktbedingungen konnte dieses Konzept nicht erfolgreich umgesetzt werden. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis Mitte Juni anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für Ende Juni angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert