1700 gegründet: Salzburger Traditions-Kaffeehaus bekommt neuen Betreiber

Das Café Tomaselli am Alten Markt in Salzburg bekommt einen neuen Betreiber. Die derzeitige Betreiberin geht nämlich mit Mai 2026 in Pension.

Es ist nicht nur ein fester Bestandteil der Salzburger Kaffeehauskultur, es gilt auch als das älteste Café Österreichs. Die Rede ist vom Café Tomaselli am Alten Markt in Salzburg. Gegründet wurde es nämlich bereits im Jahr 1700, aktuell wird es operativ von Elisabeth Aigner aus der Eigentümerfamilie geführt. Doch bei ihr steht mit Mai 2026 die Pension an, heißt: Es braucht einen neuen Betreiber. Und genau ein solcher wurde gefunden.

Das ist der neue Betreiber des Café Tomaselli

Ziel war es dabei, einen Partner zu finden, der die Werte, Tradition und Qualität des Hauses wahrt und gleichzeitig den Betrieb auch zukunftsorientiert weiterentwickelt, erklärt man nun in einer Aussendung. Das soll nun mit der GMS Gourmet GmbH gelingen, dass das Tomaselli als klassisches Traditions-Kaffeehaus im Sinne der Familie weiterführen und mit der Zeit auch behutsam weiterentwickeln will. Gourmet betriebt auch schon Cafés und Restaurants in Wien und gilt als einer der größten Gastronomen Österreichs.

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„Café Tomaselli hat eine besondere Bedeutung“

„Das Café Tomaselli hat für Salzburg und seine einheimische Bevölkerung eine besondere Bedeutung. Umso wichtiger war es uns, einen erfahrenen und verlässlichen Partner zu finden, der das Haus mit Respekt vor seiner Geschichte und in unserem Sinne weiterführt“, sagen nun die Vertreter der Eigentümerfamilie. Herbert Fuchs, Geschäftsführer von Gourmet, meint noch: „Unser Anspruch ist es, die Identität und Tradition des Cafés zu bewahren und unsere umfassende Erfahrung aus vergleichbaren, ehrwürdigen Häusern einzubringen.“

Für Gäste des Café Tomaselli ändert sich nichts

Für die Gäste soll sich daher auch nichts ändern. Dem neuen Betreiber zufolge soll das Erbe nämlich auch künftig bewahrt bleiben, Name und Charakter des Hauses bleiben erhalten. Außerdem wird es auch weiterhin das gewohnte Angebot an Torten, Mehlspeisen, klassischen Snacks und Kaffeespezialitäten geben. Der tägliche Betrieb wird dabei von den Mitarbeitern in Küche und Backstube getragen, die das Traditions-Café schon seit Jahren prägen.