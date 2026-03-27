Altbauer von Stier attackiert: Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Es war in den Freitagmorgenstunden, am 27. März 2026, als sich der Altbauer in den Betrieb seines Sohnes begab und Stallarbeiten durchführte. Dabei wurde er von einem Stier attackiert und derart schwer verletzt, dass der heraneilende Notarzt nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen konnte. Wie die Polizei berichtet, wurden die Angehörigen im Beisein des Kriseninterventionsteams verständigt.