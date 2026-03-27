Lidl, HOFER, SPAR: Wie neues Gesetz ab April umgesetzt wird

Um "Shrinkflation", also versteckte Preiserhöhung, sichtbarer zu machen, gibt es ab April ein Gesetz gegen solche Mogelpackungen im Handel. Wir wissen, wie die Supermarkt-Riesen das umsetzen werden.

Vor zwei Wochen hat das so genannte „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ die letzte Hürde genommen, seither ist auch endgültig fix, dass es kommen wird. Mit diesem möchte die Regierung im österreichischen Handel Produkte entlarven, die heimlich kleiner gemacht werden und entweder gleich viel oder mehr als davor kosten. Ist ein Produkt davon betroffen, muss künftig ein Hinweis entweder direkt darauf, am Regal oder in unmittelbarer Umgebung angebracht werden. Diese Kennzeichnung muss für mindestens 60 Tage erfolgen und ist für Unternehmen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern bzw. mit mehr als fünf Filialen verpflichtend. Alles dazu auch hier: Ab April fix: Neues Gesetz nimmt letzte Hürde, betrifft die Supermärkte.

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So wird die Kennzeichnung von BILLA seit Jänner gehandhabt

BILLA ist dabei bereits vorgeprescht und setzt das Gesetz schon seit Anfang Jänner 2026 um. Dadurch kann man sich auch konkret anschauen, wie das ganze ab April auch in den übrigen Geschäften aussehen könnte. Bei BILLA gibt es jedenfalls einen Hinweis am Regal dort, wo auch die Preise zu finden sind. In den vergangenen drei Monaten wurden auch schon mehrfach Produkte gekennzeichnet, erst am 26. März 2026 sind mehrere Kaffee-Produkte dazugekommen. Alles dazu auch online auf der BILLA-Website hier. Wie aber wird die neue Regelung bei Lidl, SPAR und HOFER umgesetzt und was sagen die drei Supermarkt-Riesen generell dazu?

©5 Minuten | Das erste Produkt wurde bei BILLA bereits Anfang Jänner gekennzeichnet. ©Leserfoto | Darauf folgten weitere Produkte. ©5 Minuten | So sieht der Hinweis jedenfalls beim Supermarkt-Riesen aus.

Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten: „Uns ist es wichtig…“

„Uns ist es wichtig, dass sich Kund:innen nicht getäuscht fühlen“, heißt es dazu auf Nachfrage seitens Lidl Österreich. Ihrer Meinung nach sollte ein reduzierter Inhalt bei gleicher, gewohnter Verpackung daher auch direkt auf der Verpackung sichtbar sein. „Nicht nur, weil die Verantwortung dafür bei den Produzenten liegt, sondern auch, weil die Thematik im Kern unabhängig vom Regalpreis ist.“ An die neuen Regelungen werde man sich freilich halten, die Kennzeichnung wird in den Lidl-Geschäften am Regal erfolgen.

HOFER bringt Hinweis auf elektronischen Preisschildern

Der Diskonter HOFER merkt gegenüber 5 Minuten an, dass das Sortiment zu 90 Prozent aus Eigenmarken besteht, bei denen man „seit jeher auf eine klare und transparente Produkt- und Preisauszeichnung“ setzt. Und weiter: „Sofern es in unserem Angebot überhaupt Artikel geben wird, die von Shrinkflation betroffen sind, werden wir den gesetzlich vorgeschriebenen Hinweisen selbstverständlich nachkommen.“ Shrinkflation möchte man bestenfalls allerdings vermeiden. Sollte es dennoch so weit kommen, wird ein Hinweis auf den elektronischen Preisschildern ersichtlich sein.

SPAR möchte „sehr hart mit den Lieferanten verhandeln“

Auch bei SPAR plant man, „Shrinkflation gar nicht zuzulassen“. Während man es bei den Eigenmarken sowieso nicht erlaubt, würde man bei Markenartikeln „sehr hart mit den Lieferanten verhandeln, um etwaige Pläne der Hersteller abzuwenden“, so SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann. Im besten Fall müsste man dann gar nichts kennzeichnen, hofft der Supermarkt-Riese.