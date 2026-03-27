Hubschrauber-Einsatz auf A2: Kilometerlanger Stau nach Unfall

Ein schwerer Unfall auf der Südautobahn (A2) Richtung Graz hat am Freitagnachmittag für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Die Strecke war zeitweise gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Auf der Südautobahn (A2) im Wechselgebiet ist es am Freitagnachmittag zwischen Edlitz und Zöbern in Niederösterreich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen überschlug sich ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache. Rettungskräfte waren rasch vor Ort, auch zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Genauere Angaben zum Unfallhergang oder zum Zustand der Betroffenen liegen aktuell noch nicht vor.

Mehrere Kilometer Stau

Für die Dauer des Einsatzes musste die Fahrbahn vorübergehend vollständig gesperrt werden, um die Landung der Hubschrauber zu ermöglichen. In der Folge bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Mittlerweile konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, dennoch kommt es weiterhin zu Verzögerungen. Die Aufräumarbeiten sind noch im Gange, eine Teilsperre dürfte bis in die Abendstunden bestehen bleiben. Autofahrer werden gebeten, großräumig auszuweichen.