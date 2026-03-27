Frau (68) zündete sich in Altersheim Zigarette an, landet im Spital

In einem Innsbrucker Altersheim kam es am Morgen zu einem Brandvorfall. Eine 68-jährige Bewohnerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

In einem Innsbrucker Altersheim kam es am Morgen zu einem Vorfall mit einer Sauerstoffflasche, bei dem eine Bewohnerin verletzt wurde.

In einem Innsbrucker Altersheim kam es am Morgen zu einem Vorfall mit einer Sauerstoffflasche, bei dem eine Bewohnerin verletzt wurde.

Am 27.03.2026 gegen 7.50 Uhr kam es in Innsbruck in einem Altersheim zur Entzündung des Zufuhrschlauches einer Sauerstoffflasche. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete eine 68-jährige Bewohnerin, die aufgrund einer Erkrankung auf Sauerstoff angewiesen ist, eine Zigarette in ihrem Zimmer, wodurch es zur Entzündung kam. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht und an den Händen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach derzeitigem Stand entstand kein Schaden an der Unterkunft.