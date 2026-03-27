Hausdurchsuchung eskaliert: Rohrbombe sorgt für Einsatz von Spezialkräften

Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Steyr-Land stellten Ermittler mehrere Suchtmittel sowie verbotene Waffen sicher. Auch Sprengmittel wurden gefunden, der Entschärfungsdienst war im Einsatz.

Beamte der Polizeiinspektion Weyer sowie des Landeskriminalamtes Oberösterreich führten am Vormittag des 24. März 2026 eine von der Staatsanwaltschaft Steyr angeordnete Hausdurchsuchung einer Wohnung im Bezirk Steyr-Land durch. Es konnten unterschiedliche Mengen an Suchtmittel, darunter Amphetamine, Cannabis und MDMA-Tabletten, aufgefunden werden. Ebenso wurden in der Wohnung des 27-Jährigen mehrere verbotene Waffen sichergestellt. Überdies konnten eine beträchtliche Menge Sprengpulver und eine funktionstüchtige Rohrbombe aufgefunden werden, was den Einsatz des Entschärfungsdienstes notwendig machte.