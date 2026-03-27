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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten gehen in ein Lokal bei Nacht.
Polizei entdeckt Amphetamine, Cannabis und Sprengstoff.
Steyr-Land/OÖ
27/03/2026
Großeinsatz

Hausdurchsuchung eskaliert: Rohrbombe sorgt für Einsatz von Spezialkräften

Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Steyr-Land stellten Ermittler mehrere Suchtmittel sowie verbotene Waffen sicher. Auch Sprengmittel wurden gefunden, der Entschärfungsdienst war im Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Beamte der Polizeiinspektion Weyer sowie des Landeskriminalamtes Oberösterreich führten am Vormittag des 24. März 2026 eine von der Staatsanwaltschaft Steyr angeordnete Hausdurchsuchung einer Wohnung im Bezirk Steyr-Land durch. Es konnten unterschiedliche Mengen an Suchtmittel, darunter Amphetamine, Cannabis und MDMA-Tabletten, aufgefunden werden. Ebenso wurden in der Wohnung des 27-Jährigen mehrere verbotene Waffen sichergestellt. Überdies konnten eine beträchtliche Menge Sprengpulver und eine funktionstüchtige Rohrbombe aufgefunden werden, was den Einsatz des Entschärfungsdienstes notwendig machte.

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