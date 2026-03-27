Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen alten Mann, der eine alte Frau in einem Rollstuhl schiebt und davor eine Hand mit Geld.
AK kritisiert Begutachtung nach Fall aus Oberösterreich
Perg/OÖ
27/03/2026
AK-Fall

Schwer krank – falsch eingestuft? Fall aus Perg sorgt für Kritik

Ein schwer kranker Mann aus dem Bezirk Perg (Oberösterreich) erhielt zunächst nur eine geringe Pflegestufe. Erst nach Klage wurde sein tatsächlicher Pflegebedarf anerkannt - mit deutlich höherer Einstufung.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)

Ein Mann aus dem oberösterreichischen Bezirk Perg, der an Parkinson erkrankt is, eine hochgradige Wirbelsäulenveränderung hat und nach einem Schlaganfall mit Schwindel und einer Gangstörung zu kämpfen hat, suchte bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) um eine Erhöhung seiner Pflegestufe 1 an. Wenig später bekam er einen Bescheid, dass er ab sofort Pflegestufe 2 zugesprochen bekommt. Weil dem Mann das zu gering erschien, wandte er sich an die Arbeiterkammer, die nach Überprüfung des Falls eine Klage gegen den PVA-Bescheid einbrachte.

Pflegestufe 5 statt nur 2

Der gerichtliche Sachverständige stellte schließlich einen außergewöhnlichen Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden pro Monat fest. Das bedeutete, dass dem Mann Pflegestufe 5 gewährt wurde. Und nicht wie von der PVA festgelegt nur Stufe 2. „Es ist höchst an der Zeit, dass die handelnden Personen den Begutachtungsprozess im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und der Versicherten verändern“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl und fügt hinzu: „Wir fordern eine lückenlose Aufklärung, wie solche Begutachtungen zustande kommen, die regelmäßig korrigiert werden müssen.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: