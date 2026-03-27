Das Warten hat ein Ende: Nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die WM-Bühne zurück und mit einem 5:1 gegen Ghana feierte das Nationalteam einen perfekten Auftakt.

Was für eine Rückkehr auf die ganz große Bühne: Nach 28 langen Jahren ist Österreich endlich wieder bei einer Weltmeisterschaft vertreten – und das Nationalteam feierte nun einen perfekten Auftakt in das WM-Jahr 2026. Im Ernst-Happel-Stadion besiegte Österreich den Gast aus Ghana souverän mit 5:1.

Fünf Tore für Österreich

Schon in der 13. Minute brachte Marcel Sabitzer Österreich per Elfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhten Michael Gregoritsch (51.) und Stefan Posch (59.) auf 3:0. Zwar gelang Jordan Ayew in der 77. Minute der Treffer für Ghana, doch Carney Chukwuemeka (79.) und Nicolas Seiwald (90.+2) stellten den 5:1-Endstand her.