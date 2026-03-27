Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Treffen
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto und einen Feuerwehrmann.
In Fiss kam es zu einem Brand.
Fiss/Tirol
27/03/2026
Am Nachmittag

Im Skigebiet Fiss: Dach von Restaurant fing Feuer

Im Skigebiet von Fiss ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand im Dachbereich eines Restaurants gekommen. Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Gast eine Rauchentwicklung am Dachstuhl und verständigte den Besitzer.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Dieser stellte Rauch und Flammen im Bereich des Kamins fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen begann er gemeinsam mit Mitarbeitern mit ersten Löschmaßnahmen. Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Fiss und Freiwillige Feuerwehr Serfaus öffneten Teile der Kaminverkleidung sowie der Dachhaut, um den Brandherd freizulegen. Die Ursache konnte auf den Bereich des Kaminabschlusses eingegrenzt werden, der mit Holz verkleidet war. Von dort dürfte sich das Feuer auf die Dachkonstruktion ausgebreitet haben, heißt es in einer Aussendung der Tiroler Polizei.

Zwei Personen in ärztlicher Behandlung

Eine weitere Ausdehnung des Brandes konnte verhindert werden. Am Gebäude entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zwei Personen begaben sich vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase in ärztliche Behandlung. Insgesamt standen rund 46 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen sowie Rettungsdienst, ein Kaminkehrer und die Polizei im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: