Im Skigebiet Fiss: Dach von Restaurant fing Feuer

Im Skigebiet von Fiss ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand im Dachbereich eines Restaurants gekommen. Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Gast eine Rauchentwicklung am Dachstuhl und verständigte den Besitzer.

Dieser stellte Rauch und Flammen im Bereich des Kamins fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen begann er gemeinsam mit Mitarbeitern mit ersten Löschmaßnahmen. Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Fiss und Freiwillige Feuerwehr Serfaus öffneten Teile der Kaminverkleidung sowie der Dachhaut, um den Brandherd freizulegen. Die Ursache konnte auf den Bereich des Kaminabschlusses eingegrenzt werden, der mit Holz verkleidet war. Von dort dürfte sich das Feuer auf die Dachkonstruktion ausgebreitet haben, heißt es in einer Aussendung der Tiroler Polizei.

Zwei Personen in ärztlicher Behandlung

Eine weitere Ausdehnung des Brandes konnte verhindert werden. Am Gebäude entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zwei Personen begaben sich vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase in ärztliche Behandlung. Insgesamt standen rund 46 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen sowie Rettungsdienst, ein Kaminkehrer und die Polizei im Einsatz.