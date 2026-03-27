Wetter in Österreich am Samstag lange zweigeteilt

Während es im Osten am Vormittag teilweise noch leicht schneien kann, scheint im Westen bereits die Sonne - ehe dort schon die nächsten Wolkenfelder auftauchen.

Vor allem im Osten Österreichs dominieren am Samstag die Wolken, in der ersten Tageshälfte ist zeitweise auch mit etwas Regen und oberhalb von 300 bis 700 Metern auch mit Schnee zu rechnen. Am Nachmittag ist es hier schon trockener, die Bewölkung lockert zum Teil sogar auf und lässt regional die Sonne durch.

Am Nachmittag wieder Wolken im Westen

Im übrigen Österreich scheint dagegen oft die Sonne. Erst am Nachmittag tauchen im Westen dann wieder neue Wolkenfelder auf. Im Osten und Südosten wird der Wind lebhaft bis kräftig aus West bis Nord wehen. Zu den Temperaturen meinen die Meteorologen der GeoSphere Austria: „Am Morgen umspannen die Temperaturen minus neun bis plus fünf Grad, am Nachmittag fünf bis 13 Grad.“