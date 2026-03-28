Hohe Spritpreise: Neuer Rechner zeigt, wie viel dich dein Weg kostet

Die Preise für Diesel und Benzin sind in Österreich in den vergangenen Wochen nach Ausbruch des Iran-Kriegs förmlich explodiert. Ein neuer Rechner zeigt nun, wie viel dein Weg mittlerweile rein nur an Spritkosten ausmacht.

Der durchschnittliche Diesel-Preis liegt in Österreich bereits seit einigen Tagen wieder über zwei Euro. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass hierzulande seit kurzem nur noch Montag, Mittwoch und Freitag die Spritpreise erhöht werden dürfen. Mehr dazu hier: Tankstellen dürfen Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen. Und auch für Benzin zahlt man mittlerweile deutlich mehr: im Schnitt über 1,80 Euro. Um die günstigste Tankstelle in deiner Umgebung zu finden, hat die E-Control hier online übrigens ein praktisches Spritpreis-Tool, bei welchem die fünf billigsten Tankstellen in der Umgebung angezeigt werden.

Nutzer können berechnen, wie teuer typische Autofahrten sind

Bernhard Angeler, der das Portal „rechner.at“ betreibt, hat nun auch eine Spritkostenrechner entwickelt und online gestellt. „Damit können Nutzer berechnen, wie teuer typische Autofahrten geworden sind – vom Arbeitsweg bis zur Urlaubsreise“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Zum Rechner kommt ihr hier online.

Was der Rechner kann und wie er funktioniert

Im Rechner kann man etwa die Entfernung, den Verbrauch des eigenen Fahrzeugs, die Anzahl der Personen, die mitfahren und auch den Preis pro Liter eingeben. Automatisch ist bei Letzterem der berechnete Richtwert auf Basis aktuell gemeldeter Kraftstoffpreise einer Tankstelle in Wien eingetragen. Den Wert kann man aber eben händisch ändern und dazu die Preise der nächstgelegenen oder günstigsten Tankstelle eingeben.

Habt ihr ein privates Auto? Ja. Sogar mehrere. Nein, aber einen Firmenwagen. Bin mit den Öffis unterwegs. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Urlaubsreise nach Kroatien im Dieselauto um 50 Euro teurer

Angeler hat außerdem einige typische Strecken bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,5 Liter pro 100 Kilometer vorgerechnet. So zahlt man für den 15 Kilometer Arbeitsweg hin und zurück um 1,19 (Diesel) bzw. 0,65 Euro (Benzin) mehr als noch 2025. Fährt man etwas weiter, beispielsweise von Wien nach St. Pölten und wieder zurück (ca. 130 Kilometer insgesamt) kostet es schon 5,14 (Diesel) bzw. 2,83 Euro (Benzin) mehr als im Vorjahr. Hat man nun zu Ostern von Wien aus einen Urlaub nach Zadar (Kroatien) geplant, spürt man die Teuerung noch stärker. Die Fahrt mit dem Dieselauto kostet hin und zurück um über 51, jene mit dem Benziner um über 28 Euro mehr als 2025 (Stand jeweils 27. März 2026 abends).

Angeler: Jährliche Mehrkosten von fast 500 Euro für Dieselfahrzeuge

„Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von rund 12.000 Kilometern pro Haushalt und Jahr ergeben sich durch die gestiegenen Treibstoffpreise zusätzliche jährliche Kosten von rund 474,24 Euro für Dieselfahrzeuge und etwa 261,30 Euro für Benzinfahrzeuge“, rechnet Angeler vor.