Sturm lässt nicht locker: Böen bis über 90 km/h in Österreich

Nach schweren Sturmeinsätzen in Kärnten und der Steiermark bleibt es auch am Samstag windig. In der Früh wurden österreichweit teils kräftige Böen gemessen, besonders in höheren Lagen und im Osten.

Die vergangenen Tage hatten es in sich: In Kärnten und der Steiermark sorgten Sturmböen von teils über 100 km/h für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen, teilweise auch Stromleitungen. Einsatzkräfte standen über 48 Stunden im Dauereinsatz, um Verkehrswege freizumachen und Gefahrenstellen zu sichern. Laut Experten der Geosphere Austria soll sich die Lage zwar langsam beruhigen, ganz vorbei ist der Sturm aber noch nicht.

©Geosphere Austria Die Karte der Geosphere Austria zeigt: Am Samstag gilt in Teilen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland eine Windwarnung, während der Rest Österreichs überwiegend ohne Warnstufe bleibt.

In höheren Lagen wird es besonders rau

Die stärksten anhaltenden Windwerte wurden am Samstag, 28. März 2026, um 7 Uhr von der Geosphere Austria in den Bergen gemessen. Am Schöckl in der Steiermark erreichte die Windgeschwindigkeit 66,24 km/h, auf der Rax waren es 62,28 km/h. Auch am Sonnblick wurden 50,4 km/h registriert. Dazu kommen markante Spitzen: Auf der Rax wurden Böen bis 92,16 km/h gemessen, am Schöckl bis 89,64 km/h. In St. Radegund lag die Spitze bei 81,36 km/h, in Fischbach bei 71,28 km/h.

Auch im Osten bläst es kräftig

Nicht nur auf den Bergen, auch in tieferen Lagen ist der Wind deutlich zu spüren. In Podersdorf wurden 48,6 km/h gemessen, dazu Spitzen bis 64,08 km/h. In Eisenstadt lag die Windgeschwindigkeit bei 33,12 km/h, die stärkste Böe erreichte 61,56 km/h. In Wien zeigte sich ein ähnliches Bild: Auf der Jubiläumswarte wurden 45,36 km/h gemessen, mit Spitzen bis 59,4 km/h. Auch Hohe Warte mit 27,36 km/h und Unterlaa mit 23,76 km/h melden kräftigen Wind.

Burgenland und Niederösterreich stechen heraus

Auffällig viele starke Messungen kommen aus dem Osten des Landes. In Neusiedl am See wurden an zwei Stationen 27,72 und 37,8 km/h gemessen, die höchsten Spitzen lagen dort bei 55,08 beziehungsweise 60,12 km/h. Auch Leiser Berge in Niederösterreich fallen auf: Dort wurden 47,88 km/h Wind und Böen bis 62,28 km/h registriert. Weitere starke Werte gab es in Rechnitz mit 30,96 km/h, in Seibersdorf mit 29,16 km/h und in Gumpoldskirchen mit 28,08 km/h.

Im Süden und Südosten bleibt es ebenfalls lebhaft

Auch in Teilen der Steiermark und Kärntens war es in der Früh unruhig. In Hartberg wurden 21,24 km/h gemessen, mit Böen bis 45,36 km/h. In Frohnleiten lag die Spitze bei 38,16 km/h, in Graz an der Universität bei 34,2 km/h. In Kärnten meldeten etwa Villacher Alpe 42,84 km/h, Katschberg 25,2 km/h und Obervellach 24,12 km/h. Damit zeigt sich: Der Wind ist längst kein reines Bergthema.

Andernorts startet der Tag deutlich ruhiger

Während es im Osten, Südosten und in den Bergen teils kräftig bläst, bleiben andere Regionen vergleichsweise ruhig. In Bad Ischl wurden nur 1,44 km/h gemessen, in Bischofshofen ebenfalls 1,44 km/h. Auch in Zell am See mit 1,08 km/h, Villach mit 1,8 km/h oder Kufstein mit 2,52 km/h startet der Morgen deutlich ruhiger. Einzelne Stationen der Geosphere Austria lieferten am frühen Morgen allerdings keine Daten, darunter etwa Dachstein-Schladminger Gletscher, Graz Heinrichstraße oder Salzburg-Flughafen.