Auf A2: Lkw-Fahrer war als Geisterfahrer unterwegs

Zu gefährlichen Szenen kam es gestern, 27. März, auf der A2. Ein Lkw-Fahrer war als Geisterfahrer unterwegs.

Auf der A2 war gestern ein Lkw-Fahrer als Geisterfahrer unterwegs,

Auf der A2 war gestern ein Lkw-Fahrer als Geisterfahrer unterwegs,

Ein 67-jähriger Pole fuhr am 27. März 2026, gegen 19.10 Uhr, im Gemeindegebiet von Guntramsdorf, Niederösterreich, von einer Autobahnraststation mit einem LKW entgegen der Fahrtrichtung auf die A2 in Richtung Wien auf. Ein Beamter, außer Dienst, konnte den Geisterfahrer bei seiner gefährlichen Fahrt stoppen.

Alkotest verweigert

Einem außer Dienst befindlichen Bediensteten der Landesverkehrsabteilung Wien, der zufällig zur gleichen Zeit von Wien kommend in Richtung Graz unterwegs war, gelang es, den auf der dritten Fahrspur frontal entgegenkommenden Lkw anzuhalten. Aufgrund der Angaben des Lenkers sowie Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Alkohol wurde der polnische Staatsbürger zu einem Alkotest aufgefordert, den er verweigerte.

Mann wird angezeigt

Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Dem 67-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht.