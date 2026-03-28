Zeitumstellung: So viele Österreicher wollen sie abschaffen

Am Sonntag wird die Uhr wieder vorgestellt und halb Österreich fragt sich: In welche Richtung eigentlich? Eine aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts zeigt, wie verwirrend und ungeliebt die Zeitumstellung ist.

Die Zeitumstellung nervt viele Österreicher und trotzdem wissen viele nicht einmal, in welche Richtung gedreht wird.

Die Zeitumstellung nervt viele Österreicher und trotzdem wissen viele nicht einmal, in welche Richtung gedreht wird.

In der Nacht auf Sonntag, dem 29. März 2026, passiert es wieder: Um 2 Uhr ist plötzlich 3 Uhr. Eine Stunde ist einfach weg. Klingt nach einem kleinen Detail, bringt aber viele ins Grübeln. Denn obwohl die Umstellung jedes Jahr kommt, wissen überraschend viele nicht, wohin die Uhr gedreht wird. Laut Umfrage liegen nur 76 Prozent richtig, während jeder Fünfte danebenliegt. Besonders pikant: Bei den unter 29-Jährigen weiß mehr als jede dritte Person nicht, in welche Richtung der Uhrzeiger Sonntagnacht gedreht wird.

Ein Land sagt: Bitte abschaffen!

Während beim Drehen selbst Unsicherheit herrscht, ist die Meinung dazu glasklar. Vier von fünf Österreichern wollen die Zeitumstellung loswerden. Der Wunsch nach einer fixen Lösung wird immer lauter, besonders die Sommerzeit hat es vielen angetan. Kein Wunder: Lange, helle Abende wirken einfach verlockender als finstere Nachmittage.

Helle Abende, gute Laune

Warum die Sommerzeit so gut ankommt? Weil sie den Alltag ein bisschen schöner macht. Nach der Arbeit noch draußen sitzen, eine Runde spazieren oder einfach länger Licht genießen – genau das schätzen viele. Helle Abende werden als angenehmer empfunden und heben die Stimmung. Dass es dabei auch um internationale Zeitabstimmungen gehen könnte, interessiert hingegen kaum jemanden.

Wenn der Körper nicht mitspielt

So angenehm die hellen Abende sind, so unerquicklich ist für viele die Umstellung selbst. „Störungen für den eigenen Biorhythmus“ sind laut Market-Institut der häufigste Kritikpunkt. Der Körper kommt aus dem Takt, der Schlaf leidet. Viele fühlen sich „mehrere Tage müde“, manche sogar richtig erschlagen. Besonders Kinder und ältere Menschen trifft es laut Einschätzung der Befragten stärker. Und auch das ursprüngliche Argument, Energie zu sparen, überzeugt viele nicht mehr.

Jung, müde und trotzdem dafür

Kurios: Ausgerechnet die Jüngeren, die am häufigsten mit der Umstellung kämpfen, wollen sie öfter behalten. Sie nehmen den Mini-Jetlag offenbar in Kauf – vermutlich, weil lange Abende einfach besser zum eigenen Lebensrhythmus passen.

Warum wir immer noch an der Uhr drehen

Dass die Zeitumstellung noch existiert, liegt nicht daran, dass niemand darüber nachgedacht hätte. Ganz im Gegenteil: Seit Jahren wird diskutiert. Doch in der EU kann man sich nicht einigen, welche Zeit bleiben soll. Und ein Durcheinander an verschiedenen Zeiten quer durch Europa will man vermeiden. Also bleibt vorerst alles, wie es ist.

Umfrage zeigt: So denken die Österreicher wirklich 80 % der Österreicher sprechen sich für die Abschaffung der Zeitumstellung aus

76 % wissen, dass die Uhr im Frühling vorgestellt wird

Jeder Fünfte kennt die Richtung der Umstellung nicht

Mehr als jede dritte Person unter 29 ist unsicher bei der Umstellung

41 % sehen „Störungen für den eigenen Biorhythmus“ als größten Nachteil

Rund ein Drittel fühlt sich nach der Umstellung mehrere Tage müde

Dauerhafte Sommerzeit gewinnt weiter an Zustimmung