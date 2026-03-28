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/ ©LPD Kärnten/Wohlgemuth
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Rettungsstelle im Schnee nach einer Lawine.
In Lech ging gestern eine Lawine ab-
Lech
28/03/2026
Schutzengel

Lawine riss Mann rund 100 Meter weit mit

In Vorarlberg ging gestern auf einer Skiroute in Lech eine Lawine ab. Ein Mann wurde rund 100 Meter weit weg mitgerissen. Aber er hatte wohl seienn Schutzengel mit dabei,

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Am 27. März 2026 gegen 16.10 Uhr löste ein 39-jähriger deutscher Skifahrer im freien Gelände nahe der Skiroute 221 (Bereich „In der Litzi“) ein Schneebrett aus. Er wurde rund 100 Meter mitgerissen und etwa 130 cm tief teilverschüttet, konnte sich jedoch selbstständig befreien.

Gefahrenstufe 4

Sein 40-jähriger Begleiter (Snowboarder) setzte einen Notruf ab und stieg zu ihm auf. Beide Wintersportler blieben unverletzt und konnten eigenständig abfahren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Lawinenlagebericht Gefahrenstufe 4 (große Gefahr). Beide waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.

Einsatzkräfte:

  • Alpinpolizei

  • Polizeihubschrauber „Libelle“

  • Pistenrettung Lech

  • Bergrettung Lech

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