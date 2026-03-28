Geduldsprobe zu Ostern: Hier staut es sich jetzt besonders

Statt Osterhasen hoppeln aktuell vor allem Autos Stoßstange an Stoßstange: Wer zu den Feiertagen Richtung Berge unterwegs ist, braucht starke Nerven und vor allem viel Zeit im Gepäck.

Stau statt Osterlaune: Auf Österreichs Hauptstrecken geht derzeit oft nichts mehr voran.

Stau statt Osterlaune: Auf Österreichs Hauptstrecken geht derzeit oft nichts mehr voran.

Der Osterreiseverkehr hat Österreich fest im Griff: Auf mehreren Hauptverbindungen staut es sich teils über Stunden. Besonders stark betroffen sind laut ÖAMTC die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Kärnten. Wer aktuell unterwegs ist, braucht vor allem eines: Geduld.

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Stau am Fernpass und im Zillertal

Die längsten Verzögerungen wurden seit den Morgenstunden auf der Fernpass Straße (B179) gemeldet. Zwischen Füssen in Bayern und Reutte mussten Autofahrer mehr als eine Stunde zusätzliche Fahrzeit einplanen. Auch auf der Zufahrt ins Zillertal lief es alles andere als rund: Sowohl auf der B181 als auch auf der B169 kam es zwischen Wiesing und Fügen zu Zeitverlusten von etwa einer Stunde.

Zäher Verkehr in Vorarlberg

In Vorarlberg spitzte sich die Lage ebenfalls zu. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bings und Dalaas berichtete der ÖAMTC von längeren Wartezeiten. Auch die Zufahrt ins Montafon über die L188 war stark betroffen – hier ging es für viele nur im Schritttempo voran.

Blockabfertigung in Kärnten

In Kärnten sorgte eine Blockabfertigung auf der Tauern Autobahn (A10) für zusätzliche Verzögerungen. Betroffen war der Bereich bei Villach West vor dem Oswaldibergtunnel. Auch hier mussten sich Reisende auf längere Wartezeiten einstellen.

ÖAMTC gibt klare Empfehlung

Der ÖAMTC rät dringend zur guten Vorbereitung vor Fahrtantritt. „Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen, am besten Sie informieren sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage oder nutzen unterwegs unsere App für Verkehrsinformationen in Echtzeit“, empfiehlt ÖAMTC-Verkehrsexperte Helmut Rechberger.