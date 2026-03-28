Kritik an PVA: „Zwei Amputationen, trotzdem arbeitsfähig…“

Die Arbeiterkammer hat kürzlich eine Studie veröffentlicht. Diese sagt aus, dass sich sehr viele durch die Gutachter der Pensionsversicherung nicht ernst genommen fühlen. Auch 5-Minuten-Leser haben ihre Meinung kundgetan.

Eine Studie der Arbeiterkammer zeigt auf, dass sich 70 Prozent der Befragten nicht ernst genommen fühlen bei Begutachtungen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). In einem Statement gegenüber 5 Minuten wehrte sich die PVA gegen die Kritik und konterte, dass die 817 Befragten in der AK-Studie zu wenig wären. Aber auch zahlreiche 5-Minuten-Leser aus Österreich haben ihre Meinung zu dem Thema kundgetan.

70 Prozent der Befragten unzufrieden

Insgesamt wird die Untersuchungssituation der PVA von den Befragten überwiegend negativ erlebt. 70 Prozent der Antragsteller auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension bezeichnen die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll. Bei Anträgen auf Pflegegeld sind es 42 Prozent. Die PVA sagt dazu: Grundsätzlich sei man gesetzlich beauftragt, über die Leistungen auf Basis der geltenden, gesetzlichen Bestimmungen zu entscheiden. Viele Menschen würden die durchgeführten Untersuchungen als sehr persönlich wahrnehmen, „sie sind aber notwendig, um die gesetzlich vorgegebenen Einstufungen vornehmen zu können“.

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Das sagen 5-Minuten-Leser:

Eine Kärntnerin kommentiert unter einem der 5-Minuten-Artikel: „Wurde vor Jahren auch abgelehnt hatte Krebs und bekam 9 Monate später zur Kontrolle, keine Haare Netz Haut (bei den Augen) Ablösung keine Kraft noch und könnte ja wieder arbeiten gehen (Gastgewerbe ). Ak hat mir geholfen und ich bekam dann die Bu weiter! Hatte schon 40 Jahre durchgehend gearbeitet.“ Eine weitere Leserin schreibt: „Fast alles was ich hier lese kann ich im Namen meines Partners unterschreiben. Schwer Diabetes, 2 Amputationen an den Beinen, ständig Schmerzen, Wasserblasen an den Unterschenkeln, psychische Probleme, Rollator….aber für 20 Stdn.für arbeitsfähig erklärt.“ Zahlreiche Kommentare zeigen auf, dass auch 5-Minuten-Leser Probleme mit der PVA haben und nicht zufrieden sind mit den Begutachtungen. Wie sieht deine Erfahrung mit der Pensionsversicherungsanstalt aus?