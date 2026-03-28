ÖSV-Adler triumphieren in Planica

Die ÖSV-Adler haben allen Grund zum Jubeln. Denn sie haben das Weltcup-Finale im Teamfliegen in Planica gewonnen.

Österreich triumphiert beim Weltcup-Finale im Teamfliegen! Nach einer souveränen Führung im ersten Durchgang machten es die ÖSV-Springer am Ende zwar noch einmal extrem spannend, retteten den Sieg aber erfolgreich über die Ziellinie.

Zitterpartie

Der zweite Durchgang entwickelte sich zu einer echten Zitterpartie für den ÖSV. Markus Müller verpasste aufgrund schwieriger Bedingungen die 200-Meter-Marke nur knapp (201,5 m), was Norwegen zwischenzeitlich die Führung einbrachte. Die Wende erzwang schließlich Stephan Embacher, der mit seinen 221 Metern die Weichen wieder auf Sieg stellte.

Norwegen kann Druck nicht standhalten

Das norwegische Team hielt dem Druck im Finale nicht stand: Schlussspringer Forfang konnte an seine Glanzleistung aus dem ersten Durchgang (246 m) nicht anknüpfen und musste sich mit 202,5 Metern begnügen. Das Resultat: Österreich jubelt über den Sieg, während Norwegen sogar noch auf Rang drei durchgereicht wurde.