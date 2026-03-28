Kino im Osternest: Cineplexx Hoppel Hasi tourt wieder durch Österreich

Ostern steht vor der Tür. Auch bei Cineplexx findet man wie jedes Jahr eine große Vielfalt an Oster-Entertainment, denn das Cineplexx HOPPEL HASI ist wieder mit süßen Überraschungen unterwegs.

Bald ist es wieder soweit: Der HOPPEL HASI tourt durch ganz Österreich und hat ein tolles Kinoprogramm, sowie süße Überraschungen dabei.

Bald ist es wieder soweit: Der HOPPEL HASI tourt durch ganz Österreich und hat ein tolles Kinoprogramm, sowie süße Überraschungen dabei.

In der Osterwoche – zwischen Gründonnerstag, dem 2. April, bis Ostermontag, dem 6. April 2026, – präsentieren sich ausgewählte Cineplexx Kinos als Ort voller Freude und Unterhaltung für die ganze Familie. Das Cineplexx HOPPEL HASI lädt an den Nachmittagen zu lustigen Fotos ein und bringt süße Überraschungen mit.

„Für die schönsten Familienmomente“

„Zu Ostern machen wir unsere Kinos zu Bühnen für die schönsten Familienmomente. Mit einem bunten Mix aus Spaß und neuen Filmhighlights möchten wir an den Feiertagen für Freude sorgen. Bei lustigen Erinnerungsfotos und Selfies kann dabei mit unserem fotogenen HOPPEL HASI um die Wette gestrahlt werden“, so Florian Vorraber, Head of Marketing & Sales bei Cineplexx.

Diese Filmhits erwarten dich zu Ostern

Beim Filmprogramm zu Ostern ist sowohl für die Großen als auch für die kleinen Hasen was dabei: Von „Mein Freund Barry“ und „Bluey im Kin““ über „Lustiges Petterson und Findus Mitmachkino 2“ bis hin zu „Der Astronaut – Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling, „Shelter“ und „Das Drama“ mit Zendaya und Robert Pattinson in den Hauptrollen ist für tierische, herzige, witzige, galaktische und actionreiche Erlebnisse auf der Leinwand gesorgt und maximaler Oster-Ferienspaß in den Cineplexx Kinos garantiert. Als besonderes Highlight startet rechtzeitig zu Ostern „Der Super Mario Galaxy Film“.

Für das Osternest

Zu Ostern schenkt der Osterhase in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: gemeinsame Augenblicke. Versteckt im österlichen Umschlag wartet eine Geschenkkarte, die Wünsche erfüllt – für einen Kinobesuch nach eigenem Geschmack, wann und wo man möchte. Alle genauen Informationen rund um Ostern im Cineplexx findest du auf der Website.