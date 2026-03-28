Lebensgefahr: Kletterer sollten dieses Produkt nicht verwenden

Ein Produktrückruf sollte vor allem von Kletterern ernst genommen werden. Denn gewisse Gurte bergen eine tödliche Gefahr in sich.

Für Kletterer in Österreich kann ein Gurt zur tödlichen Gefahr werden.

Für Kletterer in Österreich kann ein Gurt zur tödlichen Gefahr werden.

Es wird immer schöner, viele nutzen das Wetter für Outdoor-Sport. Für Kletterer gibt es aber derzeit einen Produktrückruf. Gewisse Klettergurte sollten auf keinen Fall mehr verwendet werden.

Tödliche Verletzungen

„Aufruf zur Sichtprüfung der Gurte SIMBA CLIMBING/SIMBA PARK und SWAN EASYFIT STEEL/SWAN EASYFIT STAINLESS, nachdem an einem Gurt das Fehlen einer Niete an der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle an der Rückseite des Gurts festgestellt wurde. Das Fehlen einer Niete an dieser Schnalle kann zu einem unbeabsichtigten Öffnen der Schnalle führen, was schwere bis tödliche Verletzungen hervorrufen kann. Stellen Sie die Verwendung und/oder den Verkauf dieser Gurte umgehend ein und führen Sie die nachfolgende Sichtprüfung durch“, heißt es seitens der Firma Petzl.

©Petzl Diese Produkte werden zurückgerufen.

Die betroffenene Produkte: Produkt: Klettergurt Marke: Petzl Modelle: SIMBA CLIMBING C065BA00 (einzeln) / C065BA01 (5er‑Pack)

SIMBA PARK C065AA00 (einzeln) / C065AA01 (5er‑Pack)

SWAN EASYFIT STAINLESS C062BA00 (einzeln) / C062BA01 (5er‑Pack)

SWAN EASYFIT STEEL C062AA00 (einzeln) / C062AA01 (5er‑Pack)

Gurt wird kostenlos ersetzt

Du kannst dich über das Kontaktformular direkt bei der Firma melden. Dein Gurt wird dann kostenlos ersetzt. Solltest du einen defekten Klettergurt besitzen, solltest du ihn sofort entsorgen.

©Petzl Fall A (grün) Beide Nieten vorhanden: Schnalle ist konform. Fall B (rot) Nur eine Niete (oben oder unten) vorhanden: Schnalle ist nicht konform