Lebensgefahr: Kletterer sollten dieses Produkt nicht verwenden
Ein Produktrückruf sollte vor allem von Kletterern ernst genommen werden. Denn gewisse Gurte bergen eine tödliche Gefahr in sich.
Es wird immer schöner, viele nutzen das Wetter für Outdoor-Sport. Für Kletterer gibt es aber derzeit einen Produktrückruf. Gewisse Klettergurte sollten auf keinen Fall mehr verwendet werden.
Tödliche Verletzungen
„Aufruf zur Sichtprüfung der Gurte SIMBA CLIMBING/SIMBA PARK und SWAN EASYFIT STEEL/SWAN EASYFIT STAINLESS, nachdem an einem Gurt das Fehlen einer Niete an der FAST LT PIN-LOCK-Schnalle an der Rückseite des Gurts festgestellt wurde. Das Fehlen einer Niete an dieser Schnalle kann zu einem unbeabsichtigten Öffnen der Schnalle führen, was schwere bis tödliche Verletzungen hervorrufen kann. Stellen Sie die Verwendung und/oder den Verkauf dieser Gurte umgehend ein und führen Sie die nachfolgende Sichtprüfung durch“, heißt es seitens der Firma Petzl.
Die betroffenene Produkte:
Produkt: Klettergurt
Marke: Petzl
Modelle:
- SIMBA CLIMBING C065BA00 (einzeln) / C065BA01 (5er‑Pack)
- SIMBA PARK C065AA00 (einzeln) / C065AA01 (5er‑Pack)
- SWAN EASYFIT STAINLESS C062BA00 (einzeln) / C062BA01 (5er‑Pack)
- SWAN EASYFIT STEEL C062AA00 (einzeln) / C062AA01 (5er‑Pack)
Gurt wird kostenlos ersetzt
Du kannst dich über das Kontaktformular direkt bei der Firma melden. Dein Gurt wird dann kostenlos ersetzt. Solltest du einen defekten Klettergurt besitzen, solltest du ihn sofort entsorgen.
In diesen Geschäften werden die Gurte häufig verkauft:
1. Petzl Simba (Der Kinder-Komplettgurt für den Sport)
Dieser Gurt ist für Kinder von 5 bis 10 Jahren gedacht und wird primär im Bergsport-Fachhandel verkauft, wie beispielsweise wahrscheinlich in diesen Shops:
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Bergfuchs: Hat Filialen in Wien und Graz und einen sehr gut sortierten Onlineshop.
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Ekosport / Bergzeit / Bergfreunde: Große Online-Versandhändler, die den Simba meist auf Lager haben (Preis ca. 55–65 €).
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Gigasport / Hervis: In größeren Filialen mit Kletterabteilung oft bestellbar oder direkt vor Ort.
2. Petzl Swan Easyfit (Der Profi-Gurt für Hochseilgärten)
Der „Swan“ gehört zur Professional-Linie von Petzl und ist eigentlich für Betreiber von Kletterparks konzipiert. Man findet ihn seltener im normalen Sportgeschäft, eher bei Spezialausrüstern:
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Haberkorn: Ein großer österreichischer Anbieter für Arbeitsschutz und Industrie (auch für Privatpersonen/Firmen online zugänglich).
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Spezialisierte Shops für Absturzsicherung: Webseiten wie fallschutz-absturzsicherung.at oder kletter-spezial-laden.de führen die Swan-Modelle (Steel oder Stainless).