Regale bleiben leer: Warum ist QimiQ ausverkauft?

Wer vorhatte, eine süße Mehlspeise zu backen und einen Blick ins Regal geworfen hat, dem dürfte es sicher schon aufgefallen sein: Das beliebte Produkt QimiQ ist ausverkauft. Aber was steckt dahinter?

Viele Österreicher greifen beim Backen oder Kochen auf das natürliche Sahne-Produkt QimiQ zurück. Es bindet Saucen, verbindet Flüssigkeiten mit Öl oder stanilisiert Cremes und das ohne Gelantine-Zusatz. Doch wer in letzter Zeit etwas kochen oder backen wollte, dem dürfte etwas aufgefallen sein: Die Regale in die Supermarkte sind leer.

Regale sind leer: „Es gibt nirgends mehr QimiQ“

„Ich wollte ein Tiramisu machen. Aber egal, in welchem Geschäft ich nachschaue, es gibt nirgends mehr QimiQ“, erzählt eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Sie war im Bezirk Murau (Steiermark) einkaufen und staunte nicht schlecht: Das Produkt, das sie regelmäßig benutzt, ist in keinem der verfügbaren Geschäfte mehr zu haben. „Eine Verkäuferin hat mir erzählt, dass sie schon seit Monaten keine Lieferungen mehr bekommen würden“, berichtet sie. Auch einer anderen Leserin ging es ähnlich: Sie machte sich in Klagenfurt auf die Suche und auch sie wurde nicht fündig.

Finanzielle Schwierigkeiten bei QimiQ

Aber wieso ist QimiQ in vielen Supermärkten in Österreich ausverkauft? Das Unternehmen aus Salzburg soll aktuell in finanziellen Schwierigkeiten stecken, das soll das Unternehmen den „Salzburger Nachrichten“ bestätigt haben. Damit sollen auch die Lieferprobleme zusammenhängen, gehofft wird aber, dass diese bald behoben werden können. Ob und wann die Produkte wieder verfügbar sein werden, ist noch unklar. Betroffen sind auf alle Fälle sowohl der stationäre Handel als auch der Online-Verkauf.





